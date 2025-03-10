Апарат Athena від Intuitive Machines перекинувся під час посадки на Місяць

Компанія Intuitive Machines повідомила, що спроба посадки модуля Athena на поверхню Місяця 6 березня завершилася невдачею. Апарат рухався по нахиленій траєкторії та, ймовірно, торкнувся поверхні супутника з високою боковою швидкістю. До моменту приземлення його батареї були повністю розряджені, а падіння унеможливило їх підзарядку від Сонця.

Неуспішна посадка означає, що Athena не зможе ефективно заряджатися від сонячних панелей, тож місія апарата завершилася так і не почавшись, повідомляє 24 Канал.

Читайте на сайті "У нас місячний пил на чоботях!": історичне відео посадки Blue Ghost на Місяць

Зображення, отримані Athena з поверхні Місяця, підтвердили, що апарат лежить на боці,

– мовиться у заяві компанії.

На опублікованих кадрах чітко видно, що модуль не перебуває у вертикальному положенні. У компанії зазначили, що з огляду на напрямок Сонця, орієнтацію сонячних панелей та вкрай низькі температури у кратері, команда місії не очікує, що Athena зможе відновити живлення.

У заяві також зазначається, що місія вважається завершеною, а фахівці продовжують аналізувати зібрані дані.

Athena здійснила посадку неподалік південного полюса Місяця, де місцевість має вкрай складний рельєф, різкі кути освітлення та обмежена прямим зв’язком із Землею. За попередніми оцінками, модуль приземлився за 250 метрів від запланованої точки всередині кратера.

Прикро, але Athena повторила долю першого приватного місячного апарата "Одіссей". Під час місії IM-1 у лютому цього року перший модуль також перекинувся при посадці, що призвело до неможливості зарядки батарей і швидкого завершення місії.

Дивіться також Starship знову вибухнув під час запуску: найкращі відео з усі мережі

Попри численні вдосконалення конструкції, компанії не вдалося забезпечити успішну посадку другого апарата. Наразі невідомо, якими будуть подальші кроки Intuitive Machines, але можна припустити, що вона збере всі дані, постарається виправити помилки і ще раз спробувати висадити апарат на Місяць.