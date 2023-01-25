Південна Корея показала знімки Землі та Місяця, зроблені космічним апаратом Danuri

Космічний апарат Danuri прибув на орбіту Місяця в грудні 2022 року. Тепер він надсилає неймовірні знімки супутника та нашої планети

Danuri, також відомий як Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), перша дослідницька космічна місія Південної Кореї, яка покинула навколоземну орбіту. Проєкт реалізується спільно з NASA й стартував з мису Канаверал, штат Флорида, на борту ракети SpaceX Falcon 9 4 серпня 2022 року.

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Нові фото Місяця та Землі

Знімки, розміщені на сайті Корейського інституту аерокосмічних досліджень (KARI), демонструють різноманітні ландшафти Місяця та два чорно-білих зображення величезної Землі, що піднімається над поцяткованим кратерами місячним горизонтом, а також зображення орбіти Місяця навколо Землі, зняте протягом декількох годин.



Фотографія Землі, яка ховається за Місяцем / Фото KPLO

У середині грудня космічний апарат прибув на місячну орбіту й почав сканувати поверхню, щоб визначити потенційні місця посадки для майбутніх місій. Висновки можуть допомогти NASA спланувати наступні етапи програми "Артеміда", яка має на меті повернути людей на поверхню Місяця й створити там постійну базу до 2025 року.

Danuri перебуватиме біля супутника протягом 11 місяців, тож цього року ми можемо очікувати ще багато захоплюючих зображень з орбітального апарату.



Danuri на шляху до Місяця сфотографував супутник та Землю / Фото KPLO

На шляху до Місяця "Данурі" фотографував хід Місяця навколо Землі. 25 вересня орбітальний апарат зробив 15 знімків протягом приблизно 3 годин, в результаті чого було отримано комбіноване зображення нижче.



Орбіта Місяця протягом кількох годин / Фото KPLO

Пізніше KPLO вивчатиме кратери Місяця, щоб побачити, чи є там якісь ознаки водяного льоду.



Земля в об'єктиві KPLO / Фото KPLO