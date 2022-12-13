Xiaomi представила MIUI 14, але система буде неповноцінною на деяких смартфонах

Xiaomi повністю розсекретила оновлену версію оболонки для смартфонів та планшетів MIUI 14. На презентації розповіли про її особливості, однак дещо неприємне розкопали журналісти.

24 канал зібрав найцікавіші особливості та характеристики нової версії оболонки від Xiaomi, про які розповіли на презентації 11 грудня. Як і очікувалося, MIUI 14 побудована на новому Android 13.

Цікаво Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro

Якою ми побачимо MIUI 14

Китайська компанія стверджує, що MIUI 14 займає на пристрої трохи більше 13 гігабайтів , що набагато менше, ніж Android-оболонки інших виробників.

, що набагато менше, ніж Android-оболонки інших виробників. Чиста ОС споживає 3,3 гігабайта оперативної пам'яті , що також економічніше в порівнянні з аналогами.

, що також економічніше в порівнянні з аналогами. Розробникам вдалося досягти підвищення плавності роботи, приросту продуктивності та швидкості. Заявлено дуже плавний скролінг.



Нова оболонка для смартфонів MIUI 14 / Фото Xiaomi

Кількість додатків, які неможливо видалити, зменшилася всього до восьми: "Телефон", "Повідомлення", "Контакти", "Налаштування", Mi Store, "Браузер", "Провідник" і "Камера".

Для економії місця в MIUI 14 передбачено стиснення даних додатків, які не використовуються.

Також реалізовані функції зменшення споживання енергії, нові можливості кастомізації дизайну, великі іконки.

Ще одне цікаве нововведення – тамагочі. Віртуальна тваринка або рослина може бути розміщена на головному екрані у вигляді віджета – за нею потрібно доглядати, годувати, розважати тощо.



Тамагочі на головному екрані в MIUI 14 / Фото Xiaomi

Функція розпізнавання тексту й автосубтитрів виконує обчислення прямо на пристрої.

Швидкість виявлення навушників збільшена на 50%, швидкість підключення смартфона до Smart TV – на 12%.

Спільна робота: планшетом можна користуватися в ролі додаткового екрана для ноутбука або дублювати зображення з дисплея.

Сімейна хмара зі спільними фотоальбомами, гнучким налаштуванням дозволів для пристроїв дітей та обміном інформацією про стан здоров'я.



Частина інтерфейсу MIUI 14 / Фото Xiaomi

Xiaomi також оголосила, на яких смартфонах з'явиться оновлена оболонка. MIUI 14 спочатку буде встановлена на моделях Xiaomi 13 і 13 Pro (вже з коробки). У лютому оновлення надійде на першу хвилю пристроїв:

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

MIUI 14 не для всіх

Як з'ясувало видання MyDrivers, нова версія оболонки виявилася неповноцінною для більшості смартфонів.

Нова функція перекладу тексту зображення буде доступна лише на смартфонах, які працюють на чипах Snapdragon серії 7 і 8, а також MediaTek не нижче Helio G80.

"Фотонний двигун", який дозволяє полегшити та прискорити додатки буде доступний лише користувачам смартфонів на базі Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8+ Gen 1 і Snapdragon 8 Gen 2. А це буквально кілька смартфонів компанії.

Третя можливість MIUI 14, на якій Xiaomi зробила помітний акцент під час презентації, – можливість видалення базового софту, крім восьми додатків. Виявляється, це працюватиме лише на смартфонах, які випущені після жовтня 2022 року, а це лише Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro.

Цілком ймовірно, що пізніше знайдуть й інші обмеження MIUI 14. Наразі все виглядає не надто привабливо для власників пристроїв, випущених у минулі роки. Тут компанія вирішила піти шляхом Apple, яка традиційно залишає найцікавіші фішки новим флагманам.