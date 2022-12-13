24 канал собрал интереснейшие особенности и характеристики новой версии оболочки от Xiaomi, о которых рассказали на презентации 11 декабря. Как и ожидалось, MIUI 14 построена на новом Android 13.
Интересно Представлены смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro
Какой мы увидим MIUI 14
- Китайская компания утверждает, что MIUI 14 занимает на устройстве чуть больше 13 гигабайтов, что гораздо меньше, чем Android-оболочки других производителей.
- Чистая ОС потребляет 3,3 гигабайта оперативной памяти, что также экономичнее по сравнению с аналогами.
- Разработчикам удалось добиться повышения плавности работы, прироста производительности и скорости. Заявлен очень плавный скроллинг.
Новая оболочка для смартфонов MIUI 14 / Фото Xiaomi
- Количество приложений, которые невозможно удалить, уменьшилось всего до восьми: "Телефон", "Сообщения", "Контакты", "Настройки", Mi Store, "Браузер", "Проводник" и "Камера".
- Для экономии места в MIUI 14 предусмотрено сжатие данных неиспользуемых приложений.
- Также реализованы функции по уменьшению потребления энергии, новые возможности кастомизации дизайна, большие иконки.
- Еще одно интересное нововведение – тамагочи. Виртуальное животное или растение может быть размещено на главном экране в виде виджета – за ним нужно ухаживать, кормить, развлекать и прочее.
Тамагочи на главном экране в MIUI 14 / Фото Xiaomi
- Функция распознавания текста и автосубтитров выполняет вычисление прямо на устройстве.
- Скорость обнаружения наушников увеличена на 50%, скорость подключения смартфона к Smart TV – на 12%.
- Совместная работа: планшетом можно использовать в качестве дополнительного экрана для ноутбука или дублировать изображения с экрана.
- Семейное облако с общими фотоальбомами, гибкой настройкой разрешений для устройств детей и обменом информацией о состоянии здоровья.
Часть интерфейса MIUI 14 / Фото Xiaomi
Xiaomi также объявила, на каких смартфонах появится обновленная оболочка. MIUI 14 изначально будет установлена на моделях Xiaomi 13 и 13 Pro (уже из коробки). В феврале обновление поступит на первую волну устройств:
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12
- Xiaomi MIX Fold 2
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi K50 Gaming Edition
MIUI 14 не для всех
Как выяснило издание MyDrivers, новая версия оболочки оказалась урезанной для большинства смартфонов.
- Новая функция перевода текста изображения будет доступна только на смартфонах, работающих на чипах Snapdragon серии 7 и 8, а также MediaTek не ниже Helio G80.
- "Фотонный двигатель", позволяющий облегчить и ускорить приложения, будет доступен только пользователям смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. А это буквально несколько смартфонов компании.
- Третья возможность MIUI 14, на которой Xiaomi сделала заметный акцент во время презентации – возможность удаления базового софта, кроме восьми приложений. Оказывается, это будет работать только на смартфонах, выпущенных после октября 2022, а это только Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.
По всей вероятности, позже найдутся и другие ограничения MIUI 14. Сейчас все выглядит не слишком привлекательно для владельцев устройств, выпущенных в прошлые годы. Здесь компания решила пойти по пути Apple, которая традиционно оставляет самые интересные фишки новым флагманам.