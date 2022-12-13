24 канал зібрав найцікавіші особливості та характеристики нової версії оболонки від Xiaomi, про які розповіли на презентації 11 грудня. Як і очікувалося, MIUI 14 побудована на новому Android 13.
Цікаво Представлені смартфони Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro
Якою ми побачимо MIUI 14
- Китайська компанія стверджує, що MIUI 14 займає на пристрої трохи більше 13 гігабайтів, що набагато менше, ніж Android-оболонки інших виробників.
- Чиста ОС споживає 3,3 гігабайта оперативної пам'яті, що також економічніше в порівнянні з аналогами.
- Розробникам вдалося досягти підвищення плавності роботи, приросту продуктивності та швидкості. Заявлено дуже плавний скролінг.
Нова оболонка для смартфонів MIUI 14 / Фото Xiaomi
- Кількість додатків, які неможливо видалити, зменшилася всього до восьми: "Телефон", "Повідомлення", "Контакти", "Налаштування", Mi Store, "Браузер", "Провідник" і "Камера".
- Для економії місця в MIUI 14 передбачено стиснення даних додатків, які не використовуються.
- Також реалізовані функції зменшення споживання енергії, нові можливості кастомізації дизайну, великі іконки.
- Ще одне цікаве нововведення – тамагочі. Віртуальна тваринка або рослина може бути розміщена на головному екрані у вигляді віджета – за нею потрібно доглядати, годувати, розважати тощо.
Тамагочі на головному екрані в MIUI 14 / Фото Xiaomi
- Функція розпізнавання тексту й автосубтитрів виконує обчислення прямо на пристрої.
- Швидкість виявлення навушників збільшена на 50%, швидкість підключення смартфона до Smart TV – на 12%.
- Спільна робота: планшетом можна користуватися в ролі додаткового екрана для ноутбука або дублювати зображення з дисплея.
- Сімейна хмара зі спільними фотоальбомами, гнучким налаштуванням дозволів для пристроїв дітей та обміном інформацією про стан здоров'я.
Частина інтерфейсу MIUI 14 / Фото Xiaomi
Xiaomi також оголосила, на яких смартфонах з'явиться оновлена оболонка. MIUI 14 спочатку буде встановлена на моделях Xiaomi 13 і 13 Pro (вже з коробки). У лютому оновлення надійде на першу хвилю пристроїв:
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12
- Xiaomi MIX Fold 2
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi K50 Gaming Edition
MIUI 14 не для всіх
Як з'ясувало видання MyDrivers, нова версія оболонки виявилася неповноцінною для більшості смартфонів.
- Нова функція перекладу тексту зображення буде доступна лише на смартфонах, які працюють на чипах Snapdragon серії 7 і 8, а також MediaTek не нижче Helio G80.
- "Фотонний двигун", який дозволяє полегшити та прискорити додатки буде доступний лише користувачам смартфонів на базі Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8+ Gen 1 і Snapdragon 8 Gen 2. А це буквально кілька смартфонів компанії.
- Третя можливість MIUI 14, на якій Xiaomi зробила помітний акцент під час презентації, – можливість видалення базового софту, крім восьми додатків. Виявляється, це працюватиме лише на смартфонах, які випущені після жовтня 2022 року, а це лише Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro.
Цілком ймовірно, що пізніше знайдуть й інші обмеження MIUI 14. Наразі все виглядає не надто привабливо для власників пристроїв, випущених у минулі роки. Тут компанія вирішила піти шляхом Apple, яка традиційно залишає найцікавіші фішки новим флагманам.