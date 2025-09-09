Астрономи спостерігають за загадковим об'єктом 3I/ATLAS, що рухається до нашої Сонячної системи. Нові дані з телескопа Gemini South показали, що його хвіст зростає, а хімічний склад більше нагадує місцеві комети, ніж вважалося раніше. Це відкриття може змінити наше розуміння міжзоряних об'єктів та їхнього походження.

Астрономи активно вивчають 3I/ATLAS – третій підтверджений міжзоряний об'єкт, який увійшов у нашу Сонячну систему. Хоча більшість експертів сходяться на думці, що це комета, попередні спостереження чотирьох телескопів NASA спантеличили вчених: об'єкт мав несподівано високу частку вуглекислого газу. Однак нові дані, отримані за допомогою телескопа Gemini South у Чилі, показали, що хвіст 3I/ATLAS стає довшим, розповідає 24 Канал з посиланням на NOIRLab.

Що нового дізналися про комету 3I/ATLAS?

Комети, які іноді називають "брудними сніжками", є крижаними тілами, що вивільняють гази під час наближення до Сонця, утворюючи характерний хвіст із пилу та іонізованого газу. Чим ближче вони до своєї найближчої точки до Сонця (перигелію), тим активнішими стають.

На зображенні, зробленому спектрографом телескопа Gemini, також видно широку світлу кому – велику атмосферу газу та пилу, що оточує ядро комети.



Комета 3I/ATLAS / Фото Gemini

Команда дослідників виявила, що пил і лід, з яких складається космічний камінь, нагадують матеріали комет, що утворилися в нашій Сонячній системі. Це свідчить про те, що міжзоряні об'єкти, як-от 3I/ATLAS, можуть мати схоже походження та проходити ті ж еволюційні процеси, що й більш звичні для нас комети.

Карен Міч, керівниця програми Gemini South та астрономка з Гавайського університету, зазначила, що головною метою спостережень було вивчення кольорів комети, які дають уявлення про склад і розмір частинок пилу, а також отримання спектрів для прямого аналізу її хімічного складу.

Вчені були раді побачити зростання хвоста, що вказує на зміну в частинках, і отримали перше уявлення про хімію об'єкта.

Коли комета буде близько до Землі?

Очікується, що 3I/ATLAS досягне свого перигелію наприкінці жовтня, наблизившись до Марса. Карен Міч додала, що цей об'єкт є науковою віхою та джерелом подиву, нагадуючи, що наша Сонячна система є лише частиною величезної та динамічної галактики, і навіть найшвидкоплинніші гості можуть залишити тривалий слід.



Траекторія руху 3I/ATLAS / Фото NASA/JPL-Caltech

Нещодавно телескоп Hubble отримав найдетальніші на сьогодні зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS.

Комета, яку виявили 1 липня, стала третім підтвердженим міжзоряним об'єктом, що коли-небудь відвідував наші космічні околиці. NASA підтвердило її позасонячне походження вже наступного дня після відкриття.