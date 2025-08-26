Міжнародна група дослідників під керівництвом Беатріс Вільярроель зі Стокгольмського університету вирішила змінити підхід і шукати не сигнали, а фізичні об'єкти – можливі інопланетні зонди, що вже могли б бути в Сонячній системі, розповідає 24 Канал з посиланням на Щомісячний вісник Королівського астрономічного товариства.

Чому шукати позаземне життя так важко?

Головна проблема таких пошуків – величезна кількість космічного сміття та тисячі супутників на орбіті, відблиски від яких створюють перешкоди.

Щоб вирішити цю проблему, вчені запропонували використовувати тінь Землі як природний фільтр. Щоночі наша планета відкидає у космос конусоподібну тінь, куди не потрапляє сонячне світло.

У цій зоні супутники та сміття не відбивають промені, що створює ідеально "чисту" ділянку для спостережень. Будь-який спалах світла в межах цієї тіні може вказувати на об'єкт, що має власне джерело освітлення, наприклад, двигуни космічного корабля.

Як відбуваються пошуки?

Для свого дослідження команда проаналізувала понад 200 000 знімків, зроблених за допомогою Цвіккі транзієнтної установки (ZTF) у Каліфорнії.



ZTF / Palomar Observatory

Спеціально розроблена система NEOrion виявила тисячі потенційних кандидатів, більшість з яких виявилися метеорами або відомими астероїдами.

Однак один випадок привернув особливу увагу: було зафіксовано невстановлений об'єкт, що рухався значно швидше за типові астероїди і не був зазначений у жодній базі даних. На жаль, підтвердити його природу не вдалося, і він залишається загадкою.

То що з позаземним життям?

Хоча це дослідження не знайшло прямих доказів існування інопланетних технологій, воно продемонструвало ефективність нового методу. Зараз вчені розробляють проєкт ExoProbe – мережу телескопів, спеціально призначену для таких пошуків, яка дозволить точніше визначати відстань до загадкових об'єктів.

Що ж до пошуків позаземного життя, то воно продовжуватиметься, оскільки це одна з найбільших загадок всесвіту. На жаль, поруч зі справжніми дослідниками чимало "вчених" спекулюють на темах позаземного життя пропонуючи не підкріплені припущення та відверто безглузді ідеї.

Наприклад, нещодавно відомий і навіть одіозний астрофізик з Гарварду Аві Льоб, висунула гіпотезу, що третій виявлений міжзоряний об'єкт в Сонячній системі може бути технологічним артефактом іншопланетного походження.

Щобільше, Льоб припускає, що цей іншопланетний зонд може мати ворожі наміри і збирається наблизитися до Землі вже в листопаді. Однак ця химерна ідея не підкріплена жодними науковими фактами, а Льоб шукає уваги і намагається привернути її будь-яким способом.

Це вже не вперше Льоб робить такі гучні та необґрунтовані заяви. Схожа ситуація була в минулому, коли він стверджував про іншопланетне походження іншого міжзоряного об'єкта – Оумуамуа. На ділі ж об'єкт виявився астероїдом незвичної форми, який утворився, ймовірно, в результаті сильного зіткнення в своїй системі та був викинутий в міжзоряний простір.