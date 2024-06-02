Електрично-педальний Hopper захопив вулиці Німеччини своєю популярністю

Поява напівзакритих гібридів велосипеда та автомобіля з педальним приводом набирає обертів, і останній німецький учасник цього процесу – Hopper – викликає справжній фурор. Цей інноваційний транспортний засіб, розроблений гамбурзьким стартапом Hopper Mobility, поєднує в собі ефективність електровелосипеда з комфортом і практичністю невеликого автомобіля.

Вперше представлений як концепт у 2020 році, Hopper швидко привернув увагу громадськості своїм унікальним дизайном і функціональністю. Цей триколісний транспортний засіб, що нагадує Veemo, має відкритий кузов, який забезпечує значний захист від погодних умов, водночас дозволяючи водієві сидіти за кермом, як у звичайному автомобілі.

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Юридично класифікований як електровелосипед, Hopper має перевагу в тому, що може їздити по велодоріжках і велосмугах, але він також обладнаний для пересування звичайними дорогами.

Потужність та продуктивність

В основі продуктивності Hopper лежить 250-ватний двигун на задній втулці, який підсилюється педалюванням велосипедиста. Цей двигун дозволяє транспортному засобу розвивати швидкість до 25 км/год.

Джерелом живлення для цього двигуна є літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 30 А-год/48 В/1 440 Вт-год, що забезпечує запас ходу на одному заряді 65 км. Крім того, опціональна сонячна панель на даху може збільшити цей діапазон, підвищуючи екологічність автомобіля.

Інноваційна інженерія

Однією з визначних особливостей Hopper є його електронна система "педаль за допомогою дроту", яка замінює традиційний механізм з ланцюговим приводом. Ця система перетворює зусилля педалювання в електричну енергію за допомогою генератора.

Потім електрична енергія подається на двигун, який перетворює її назад в механічну енергію для приводу колеса, таким чином спрощуючи обслуговування і зменшуючи механічну складність.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Універсальні моделі

Hopper пропонує дві версії свого транспортного засобу для задоволення різних потреб.

Пасажирська модель містить друге сидіння позаду водія, що ідеально підходить для перевезення додаткового пасажира.

Також є така собі "вантажна" версія, яка замінює заднє сидіння на 300-літровий вантажний відсік, що замикається. Це робить транспорт ідеальним для перевезення вантажів.

Обидві моделі витримують максимальну комбіновану вагу пасажира і вантажу 160 кг і важать приблизно 120 кг.

Hopper / Hopper Mobility

Багатофункціональний дизайн

Hopper оснащений цілим рядом практичних функцій, розроблених для зручності та безпеки. До них відносяться:

комплексна система освітлення з двома фарами потужністю 550 люмен,

сенсорний центр управління, інтегрований в кермо,

пристрій для обігріву лобового скла,

стоянкове гальмо,

система безпеки з блокуванням коліс.

Крім того, він пропонує два USB-порти для зарядки мобільних пристроїв, і компанія розробляє бічні кришки для захисту автомобіля.

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Завдяки фінансуванню Європейського Союзу було побудовано та розповсюджено близько 30 Hopper для тестування користувачами та збору відгуків у реальних умовах. Ці відгуки допомогли вдосконалити дизайн першої комерційної версії, яка зараз доступна для попереднього замовлення в Німеччині за ціною 13 500 євро.

Виробництво цієї початкової серії планується розпочати пізніше цього року, а в найближчому майбутньому планується розширити доступ до неї в інших країнах.