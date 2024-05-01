monobank не працює: у застосунку стався збій

У середу, 1 травня у банківському застосунку monobank стався збій. Користувачі зіткнулися з неможливістю потрапити в програму.

Як повідомляє 24 Канал, при спробі потрапити у застосунок, він зависає на стартовому екрані та не завантажується. Відтак немає можливості скористатися банківськими послугами та функціями програми.

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Про збій в програмі повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі.

Коли застосунок запрацює знову, наразі невідомо.

Проблеми в monobank

Варто зазначити, що це вже п'ятий збій monobank від початку 2024 року. Попередній відбувся в середині квітня і вирізнявся схожими проблемами.

Окрім цього, monobank постійно страждає від DDoS-атак країни агресорки. Так, одна з найбільших таких атак на банк відбулася 19 січня. Тоді в компанії заявили, що на банк здійснили найпотужнішу DDoS-атаку.

Обережно, шахраї!

Варто додати, що у березні українців повідомили про нову шахрайську схему, яка набула масового характеру. Клієнтам банку в Telegram почали надходити повідомлення начебто від monobank, які стосувалися "обмеження на банці накопичення". Аби скасувати це "обмеження" клієнти повинні були відповісти на дзвінок з банку.

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Тоді у Кіберполіції наголосили, що реагувати на такі повідомлення не потрібно і критично важливо не надавати таким "співробітникам" будь-яку особисту інформацію.

Офіційний чат monobank не використовує в листуванні жодних емодзі та є верифікованим.