Відповідаючи на питання про потенціал таких дій, фон дер Ляєн заявила, що це не виключено з огляду на прецедент створений у Сполучених Штатах, де TikTok загрожує національна заборона. Нагадаємо, що президент США підписав закон, який змушує власника TikTok, компанію ByteDance, продати соцмережу в Америці, інакше її буде заблоковано.

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TikTok висить на волосині

Фон дер Ляєн наголосила на проактивній позицію Комісії, стверджуючи, що вона була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах", з огляду на ризики платформи.

Хоча фон дер Ляєн брала участь у дебатах не як голова Комісії, а як провідний кандидат від правоцентристської Європейської народної партії, її зауваження відповідає ширшій тенденції викликів, з якими стикається TikTok в Європі.

  • Нещодавні події включають рішення TikTok призупинити функцію, що стимулює залучення користувачів до застосунку TikTok Lite, після розслідування, проведеного Комісією відповідно до правил модерації контенту, Закону про цифрові послуги (DSA).
  • Крім того, TikTok є об'єктом окремого розслідування відповідно до DSA щодо його ймовірної нездатності належним чином захистити неповнолітніх. Комісія, уповноважена DSA, може вдатися до тимчасового блокування соцмережі, як крайній захід.

Що кажуть в TikTok

Наразі TikTok не прокоментував новини, щодо можливої заборони в ЄС. Раніше в соцмережі прокоментували підписаний Байденом закон, який змушує ByteDance продати платформу. Там наголосили, що TikTok не шукатиме кому продатися у США і, швидше за все, просто закриється.

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Щоденна частка унікальних користувачів TikTok у США становить лише 5% від загальної кількості всіх застосунків ByteDance. Що ж до ЄС, то тут поки не зрозуміло, як відреагують представники компанії.

Чому TikTok може бути небезпечним?

У США прагнуть заблокувати соцмережу через те, що вона передає дані американських громадян до Китаю. Серед інформації, яку збирає платформа: вік, уподобання, розташування, електронна пошта та інша інформація про користувачів. Саме тому у США вимагають або продати американську частину платформи місцевим власникам, або ж її повністю заблокують.

Щодо ЄС, то тут теж переймаються питанням безпеки користувачів. Зокрема Євросоюз стурбований адиктивними алгоритмами соцмережі, які, на його думку, можуть викликати звикання та залежність в неповнолітніх користувачів. Цьому також сприяє програма бонусів в Lite-версії застосунку, щодо якої зараз триває окреме розслідування.