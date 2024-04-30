Відповідаючи на питання про потенціал таких дій, фон дер Ляєн заявила, що це не виключено з огляду на прецедент створений у Сполучених Штатах, де TikTok загрожує національна заборона. Нагадаємо, що президент США підписав закон, який змушує власника TikTok, компанію ByteDance, продати соцмережу в Америці, інакше її буде заблоковано.

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TikTok висить на волосині

Фон дер Ляєн наголосила на проактивній позицію Комісії, стверджуючи, що вона була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах", з огляду на ризики платформи.

Хоча фон дер Ляєн брала участь у дебатах не як голова Комісії, а як провідний кандидат від правоцентристської Європейської народної партії, її зауваження відповідає ширшій тенденції викликів, з якими стикається TikTok в Європі.

Нещодавні події включають рішення TikTok призупинити функцію, що стимулює залучення користувачів до застосунку TikTok Lite, після розслідування, проведеного Комісією відповідно до правил модерації контенту, Закону про цифрові послуги (DSA).

Крім того, TikTok є об'єктом окремого розслідування відповідно до DSA щодо його ймовірної нездатності належним чином захистити неповнолітніх. Комісія, уповноважена DSA, може вдатися до тимчасового блокування соцмережі, як крайній захід.

Що кажуть в TikTok

Наразі TikTok не прокоментував новини, щодо можливої заборони в ЄС. Раніше в соцмережі прокоментували підписаний Байденом закон, який змушує ByteDance продати платформу. Там наголосили, що TikTok не шукатиме кому продатися у США і, швидше за все, просто закриється.

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Щоденна частка унікальних користувачів TikTok у США становить лише 5% від загальної кількості всіх застосунків ByteDance. Що ж до ЄС, то тут поки не зрозуміло, як відреагують представники компанії.

До речі, раніше голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що Україна, ймовірно, теж прийме рішення про заборону TikTok, якщо на цей крок підуть країни-партнери.