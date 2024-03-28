Їх краще заблокувати

Як зазначає Центр протидії дезінформації, список допоможе уникнути каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій.

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Ці канали зазвичай поширюють російські так звані новини, заяви російської влади, розпалюють панічні настрої серед українців, розповідаючи про те, що Україна от-от програє, та інше.

У списку можна знайти "РІА-Новості", "Вєсті.ру", "ТАСС", Раша Тудей", "Ізвєстія", канали пропагандиста Соловйова, а також чимало каналів, які ведуться українською мовою, поширюючи проросійські наративи під виглядом особистої думки "звичайної людини".



Шкідливі TikTok-канали / Фото Центру протидії дезінформації



Шкідливі TikTok-канали / Фото Центру протидії дезінформації

Цікаво, що часто такі канали мають у своїх назвах слово "Україна", щоб залучати більше користувачів. Однак варто пам'ятати, що не варто довіряти невідомим сторінкам, навіть якщо вони ведуться не анонімно й виглядають дуже патріотичними. Такі акаунти використовують методи психологічного впливу, щоб провокувати емоції й привертати вашу увагу, а потім просувати брехливі заяви, маніпулювати фактами.

Джерелом інформації краще обирати перш за все офіційні джерела – сторінки представників влади, державних органів, правоохоронних органів, – а також надійних ЗМІ.

Центр протидії дезінформації також нагадує, що у випадку виявлення каналу, якого немає в списку, про нього можна повідомити на електронну пошту — cpd@rnbo.gov.ua.