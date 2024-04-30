Отвечая на вопрос о потенциале таких действий, фон дер Ляйен заявила, что это не исключено учитывая прецедент созданный в Соединенных Штатах, где TikTok грозит национальный запрет. Напомним, что президент США подписал закон, который заставляет владельца TikTok, компанию ByteDance, продать соцсеть в Америке, иначе она будет заблокирована.

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TikTok висит на волоске

Фон дер Ляйен отметила проактивную позицию Комиссии, утверждая, что она была "первым учреждением в мире, которая запретила TikTok на наших корпоративных телефонах", учитывая риски платформы.

Хотя фон дер Ляйен участвовала в дебатах не как председатель Комиссии, а как ведущий кандидат от правоцентристской Европейской народной партии, ее замечание соответствует более широкой тенденции вызовов, с которыми сталкивается TikTok в Европе.

Недавние события включают решение TikTok приостановить функцию, стимулирующую привлечение пользователей к приложению TikTok Lite, после расследования, проведенного Комиссией в соответствии с правилами модерации контента, Закона о цифровых услугах (DSA).

Кроме того, TikTok является объектом отдельного расследования в соответствии с DSA по его вероятной неспособности должным образом защитить несовершеннолетних. Комиссия, уполномоченная DSA, может прибегнуть к временному блокировке соцсети, в качестве крайней меры.

Что говорят в TikTok

Пока TikTok не прокомментировал новости, о возможном запрете в ЕС. Ранее в соцсети прокомментировали подписанный Байденом закон, который заставляет ByteDance продать платформу. Там отметили, что TikTok не будет искать кому продаться в США и, скорее всего, просто закроется.

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Ежедневная доля уникальных пользователей TikTok в США составляет лишь 5% от общего количества всех приложений ByteDance. Что касается ЕС, то пока не понятно, как отреагируют представители компании.

Кстати, ранее председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин отметил, что Украина, вероятно, тоже примет решение о запрете TikTok, если на этот шаг пойдут страны-партнеры.