Motorola показала персонального AI-компаньйона, з яким ви не сумуватимете

Motorola представила Project Maxwell – носимий AI-компаньйон, який компанія показала на CES 2026. Пристрій поєднує камеру, мікрофони та голосового асистента на базі Google Gemini, але його майбутнє на ринку залишається невизначеним через обмеження екосистеми та можливі додаткові витрати.

Project Maxwell – це експеримент Motorola у сфері персональних AI-пристроїв. Під час демонстрації на CES 2026 стало зрозуміло, що пристрій створений як постійний цифровий супутник. Він оснащений камерою для аналізу оточення, трьома мікрофонами для сприйняття звуків і динаміком, через який відповідає на запити користувача. Для взаємодії з іншими гаджетами використовується платформа Qira, а за інтелект відповідає Google Gemini. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Mobilesyrup.

Дивіться також Цей смартфон розчарував експертів: його ціна не відповідає характеристикам

Чи зможе Project Maxwell зацікавити користувачів?

На практиці Project Maxwell може описувати те, що "бачить", відповідати на прості запитання, допомагати з навігацією через Google Maps і виконувати живий переклад. Голос Qira звучить природно й доброзичливо, що створює відчуття спілкування не з програмою, а з асистентом.

Як пише Mashable, окрему увагу Motorola приділила дизайну. Project Maxwell виглядає як аксесуар – його можна носити на ланцюжку або закріплювати як пін за допомогою магніту. Пристрій доступний у різних кольорах, що логічно з огляду на співпрацю бренду з Pantone. Такий підхід підкреслює бажання компанії зробити носиму електроніку модною, а не лише функціональною.

Попри це, перспективи масового попиту залишаються сумнівними. Project Maxwell наразі працює лише з пристроями Motorola та Lenovo. Для користувачів поза цією екосистемою покупка виглядає малопривабливою, якщо вони не планують змінювати смартфон чи ноутбук. Також незрозуміло, чи вимагатиме Qira окремої підписки або доступу до Gemini Pro. Хоча це все одно виглядає простішим варіантом, ніж окремий тарифний план, який був необхідний для Humane AI Pin, перспектива ще одного щомісячного платежу може відлякати частину аудиторії.

У теорії Project Maxwell може стати кориснішим у поєднанні з іншими AI-функціями Motorola. Серед них – Next Move, що намагається передбачити наступні дії користувача, та Pay Attention, який підтримує зустрічі й розмови з автоматичною транскрипцією. Наприклад, пристрій міг би помітити, що людина виходить з дому, і нагадати про ключі, але наразі це лише гіпотетичний сценарій.

Motorola демонструє готовність експериментувати й шукати нові формати після невдач конкурентів. Project Maxwell виглядає продуманішим за Humane AI Pin, але без повноцінного тестування в реальних умовах складно сказати, чи стане цей AI-компаньйон справді потрібним для широкої аудиторії.