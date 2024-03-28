"Бажання було давно": керівник Дії підписав контракт із ЗСУ

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік повідомив, що вступив до Збройних Сил України. Він наголосив, що не звільняється з команди Мінцифри та планує повернутися після перемоги.

Про приєднання до лав Сил оборони він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Мстислав Банік поширив допис, в якому розповів деталі свого рішення.

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Керівник Дії пішов служити

Завжди потрібно бути наступальним у своїх цінностях, чути себе і бути відвертим із собою. Бажання йти в ЗСУ було в мене давно, а бронювання ніколи не було для мене чимось вирішальним,

– заявив Мстислав Банік.

За його словами, він довго відкладав це рішення через робочі завдання.

"Я довго відкладав це рішення через нагальні робочі задачі, які поставали перед нашою командою і переді мною. І за ці два роки повномасштабної війни ми зробили багато фантастичних і виключних речей. Я певен, моя команда навіть без мене – найкраща команда в світі, яка впорається з усім навіть краще за мене в той час, поки я служитиму", – додав він.

Він додав, що обов'язок захищати Батьківщину під час війни – це святе. На думку Баніка, в такі часи треба бути сильними згуртованими та не давати страхам брати над собою верх.

"Ніхто не створений для окопів, але й ніхто не захистить нашу землю крім нас самих", – підкреслив він.

Банік підкреслив, що працюватиме не в тилу, не в Міноборони або Генштабі. Подробиці пообіцяв розкрити, коли після навчання потрапить в бригаду.

Мстислав Банік не звільняється з команди Мінцифри та планує повернутися в команду Дії після перемоги.

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