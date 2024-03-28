О присоединении к рядам Сил обороны он сообщил на своей странице в инстаграме. Мстислав Баник распространил сообщение, в котором рассказал детали своего решения.
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Руководитель Дии пошел служить
Всегда нужно быть наступательным в своих ценностях, слышать себя и быть откровенным с собой. Желание идти в ВСУ было у меня давно, а бронирование никогда не было для меня чем-то решающим,
– заявил Мстислав Баник.
По его словам, он долго откладывал это решение из-за рабочих задач.
"Я долго откладывал это решение из-за неотложных рабочих задач, которые вставали перед нашей командой и передо мной. И за эти два года полномасштабной войны мы сделали много фантастических и исключительных вещей. Я уверен, моя команда даже без меня – лучшая команда в мире, которая справится со всем даже лучше меня в то время, пока я буду служить", – добавил он.
Он добавил, что обязанность защищать Родину во время войны – это святое. По мнению Баника, в такие времена надо быть сильными сплоченными и не давать страхам брать над собой верх.
"Никто не создан для окопов, но и никто не защитит нашу землю кроме нас самих", – подчеркнул он.
Баник подчеркнул, что будет работать не в тылу, не в Минобороны или Генштабе. Подробности пообещал раскрыть, когда после обучения попадет в бригаду.
Мстислав Баник не увольняется из команды Минцифры и планирует вернуться в команду Дии после победы.
IT-специалист с 24 Канала стал добровольцем: коротко
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