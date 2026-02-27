Швидкість від Flash, але якість від Pro: Google запускає Nano Banana 2

Компанія Google зробила черговий крок у розвитку своїх штучних інтелектів, представивши оновлену модель для створення зображень. Це рішення покликане об'єднати найкращі напрацювання попередніх версій, пропонуючи користувачам небачений раніше баланс між продуктивністю та реалізмом. Зміни стосуються не лише швидкості роботи, а й фундаментальних принципів взаємодії нейромережі з інформацією з мережі.

Які можливості пропонує Nano Banana 2?

Минулий рік був важливим для зусиль Google у сфері штучного інтелекту. Швидкий випуск нових моделей дозволив компанії зрівнятися з такими гігантами, як OpenAI та Anthropic, а в деяких випадках навіть вийти в лідери. Генератор зображень Nano Banana став символом цієї тенденції, коли дебютував минулого року й миттєво захопив увагу користувачів, а подальші оновлення тільки покращили його, пише 24 Канал.

Дивіться також Усі функції штучного інтелекту, які Samsung показала на Galaxy Unpacked 2026

Тепер Google оголосив про чергове оновлення своєї моделі зображень. Nano Banana 2 доступна вже сьогодні, відзначає Gizmochina. Її внутрішня назва – Gemini 3.1 Flash Image. За даними Google, нова версія може забезпечити результати, схожі на Nano Banana Pro (Gemini 2.5 Flash Image), але зі швидкістю непрофесійної версії Flash.

Компанія обіцяє, що новий генератор зображень матиме більш досконалі знання про світ, отримані з інтернету за допомогою Gemini 3.1 LLM. Це, очевидно, надає йому необхідну інформацію для більш точного відтворення об'єктів і створення більш точної інфографіки.

Дні нечіткого тексту, створеного штучним інтелектом, вже добігали кінця, але Google заявляє, що Nano Banana 2 має професійну точність тексту у вихідних зображеннях. Google навіть дозволить користувачам перекладати та локалізувати текст на зображенні з написами іншою мовою, пише Neowin.



Приклад генерування тексту в Nano Banana 2 / Фото Google

Google обіцяє стабільність тексту, а також точне відтворення до 14 різних об'єктів на робочий процес. Це, разом з багатшими текстурами та "живим" освітленням, допоможе краще "розповідати історії" з Nano Banana 2.



Приклад генерування єдиного зображення з 14 окремих елементів / Фото Google

Google також розширює діапазон доступних співвідношень сторін та роздільної здатності, від 512 пікселів і квадратних зображень до 4K у широкому форматі. У Nano Banana 2 ви можете створювати зображення з новими співвідношеннями сторін: 4:1, 1:4, 8:1 та 1:8, що робить новинку придатною для широкого спектру сценаріїв.

То що ж можна робити з Nano Banana 2?

Google надав кілька прикладів зображень із відповідними підказками, які ви можете бачити вище. Звичайно, це ретельно підібрані зображення, але Nano Banana є популярною моделлю зображень не без причини. Такий рівень вдосконалення здається правдоподібним, зважаючи на попередні версії Nano Banana.

Google, імовірно, дуже впевнений у можливостях цієї моделі, оскільки вона буде єдиною доступною в майбутньому. Відтепер Nano Banana 2 замінить як стандартну, так і Pro-версію Nano Banana в додатку Gemini, пошуку, AI Studio, Vertex AI та Flow.

У додатку Gemini та на веб-сайті Nano Banana 2 буде генератором зображень для налаштувань Fast, Thinking та Pro. Можливо, з часом з'явиться Nano Banana 2 Pro. Google, як правило, випускає елементи нових сімейств моделей по одному.