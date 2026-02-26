Розробники замахнулися на створення повноцінної інтелектуальної операційної системи. За їхнім задумом, вона буде здатна самостійно виконувати складні доручення користувача, пише 24 Канал, який спостерігав за презентацією 25 лютого.

Які інновації перетворять звичайний смартфон на інтелектуальну систему?

Під час заходу керівництво Samsung оголосило про початок нової ери. Компанія визнає, що попри великі обіцянки розробників штучного інтелекту, між очікуваннями та реальним досвідом користувачів досі існує певна прірва. Саме тому нові пристрої Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra базуються на трьох принципах: доступності, відкритості та надійності, де ШІ виступає фундаментом для всієї екосистеми.

Головною структурною зміною стала трансформація звичної оболонки в "інтелектуальну операційну систему", пише Neowin. Це стало можливим завдяки тісній співпраці з Google, у якої запозичили декілька ідей.

Gemini 3 просочує весь смартфон

Одним із найцікавіших нововведень став запуск Gemini 3 – агентського штучного інтелекту. Ця технологія дозволяє смартфону виконувати дії в сторонніх додатках замість користувача. Наприклад, ви можете попросити систему замовити їжу або викликати таксі. Смартфон відкриє потрібну програму у віртуальному фоновому вікні, збере кошик або вкаже маршрут, а вам залишиться лише підтвердити фінальний етап оплати.

На старті ця функція підтримує такі сервіси, як Uber, DoorDash та Grubhub.

Now Brief і Now Nudge

Щоденна взаємодія з пристроєм також стала простішою завдяки функціям Now Brief та Now Nudge.

Перша створює персоналізований ранковий огляд, який включає прогноз погоди, розклад та навіть рівень енергії користувача, автоматично додаючи події з повідомлень, які ви могли забути внести в календар. Цю функцію представили ще торік, але вона з часом стає все кращою.

Now Nudge працює безпосередньо в чатах у фоновому режимі: якщо хтось просить надіслати фото з минулих вихідних, система сама знайде потрібні кадри в галереї та запропонує їх надіслати, не змушуючи вас виходити з додатка. Nudge покликаний обробляти ширший контекст того, що відбувається на вашому екрані, дозволяючи різним програмам "спілкуватися" одна з одною. Якщо ваш друг надсилає вам повідомлення про плани на вечір, Galaxy AI перевіряє ваш календар, виявляє будь-які конфлікти у розкладі та показує спливаюче вікно з відповідною інформацією прямо в розмові. Вам навіть не потрібно перемикатися між програмами, бо все відбувається автоматично.



Приклад роботи Now Nudge / Фото 9to5google

Партнерство з Perplexity

Samsung не забула й про свій фірмовий браузер, куди інтегрували інструмент Ask AI, створений у партнерстві з Perplexity. Він здатний аналізувати інформацію відразу в усіх відкритих вкладках та відповідати на складні запитання у форматі діалогу.

Крім того, на смартфонах тепер передустановлено сам додаток Perplexity в рамках партнерства. Сума угоди та тривалість невідомі.

Старий добрий помічник Bixby також отримав друге дихання завдяки мовним моделям Perplexity. Тепер він краще розуміє живу мову та може допомагати з налаштуваннями телефону або шукати актуальну інформацію в мережі в режимі реального часу.

Samsung також підтверджує, що користувачі зможуть обирати між різними моделями штучного інтелекту для виконання своїх завдань – Google Gemini 3 та Perplexity.

Нарешті, ви можете дозволити кільком агентам штучного інтелекту спілкуватися один з одним. Наприклад, ви можете попросити Perplexity провести дослідження, скажімо, найкращих ресторанів у вашому районі, які виконають пошук за вас, а потім передадуть цю інформацію Gemini для бронювання.

Що цікавого для творців

Творчі можливості серії Galaxy S26 розширилися завдяки Photo Assist та Creative Studio. Тепер користувачі можуть не просто видаляти об'єкти з фото, а й додавати нові за допомогою текстових описів. Можна "відновити" шматочок з'їденого торта на знімку або змінити фон селфі на цегляну стіну чи міський пейзаж.

Крім того, звичайні фотографії можна миттєво стилізувати під акварель, аніме або 3D-мультфільми без стороннього софту, а також міняти день на ніч. Усе обмежено лише вашою фантазією.

Сканування документів

Для тих, хто часто працює з документами, покращили функцію сканування: ШІ автоматично прибирає з кадру пальці, розгладжує складки на папері та видаляє тіні. Фактично функція перетворює неохайні скановані документи на чистий PDF.

Безпека й конфіденційність

Також з'явилася система Scam Detection, яка під час телефонної розмови аналізує мову співрозмовника на предмет шахрайських схем.

Що стосується конфіденційності, функція фільтрації дзвінків на основі штучного інтелекту ідентифікує та підсумовує невідомих абонентів, тоді як функція сповіщень про конфіденційність надсилає сповіщення в режимі реального часу, коли програми підозріло отримують доступ до ваших даних.

Уся ця потужність потребує захисту, тому Samsung впровадила архітектуру KEEP та оновлений Knox Vault, зазначає Techloy. Ці рішення створюють цифрові бар'єри між додатками та ізолюють особисті дані, такі як паролі та біометрію, від основної системи.

Компанія також окремо підкреслила, що будь-які дані, що обробляються в хмарі для роботи ШІ, видаляються відразу після надання відповіді.



Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото Samsung

Що нового для камер

І наостанок ми отримали вдосконалення штучного інтелекту для камери:

Оновлена функція Nightography тепер підтримує також відео, що має забезпечити меншу зернистість нічних відео.

Штучний інтелект ISP, який раніше обробляв лише знімки з задньої камери, тепер працює також на передній камері, тож той самий рівень деталізації та природні відтінки шкіри, які ви отримуєте під час зйомки основним об'єктивом, застосовуються також до селфі та відеодзвінків.

А для тих, хто знімає професійне відео, S26 Ultra – це перший телефон Galaxy, який підтримує кодек APV, що дозволяє знімати відео 8K майже без втрат при високій швидкості передачі даних. Samsung навіть зняла весь захід Unpacked за допомогою S26 Ultra. Хоча до нього було підключено додаткове обладнання.

Основне про смартфони

Нові смартфони вже доступні для попереднього замовлення. Ціна Galaxy S26 Ultra стартує від 1299 доларів, моделі S26 Plus – від 1099 доларів, а базової версії S26 – від 899 доларів. Початок продажів та відвантаження замовлень заплановані на 11 березня.

Одночасно з телефонами вийдуть і нові навушники Galaxy Buds4 та Buds4 Pro, які тепер підтримують голосову активацію ШІ – помічника без дотику до корпусу.