Разработчики замахнулись на создание полноценной интеллектуальной операционной системы. По их замыслу, она будет способна самостоятельно выполнять сложные поручения пользователя, пишет 24 Канал, который наблюдал за презентацией 25 февраля.

Какие инновации превратят обычный смартфон в интеллектуальную систему?

Во время мероприятия руководство Samsung объявило о начале новой эры. Компания признает, что несмотря на большие обещания разработчиков искусственного интеллекта, между ожиданиями и реальным опытом пользователей до сих пор существует определенная пропасть. Именно поэтому новые устройства Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra базируются на трех принципах: доступности, открытости и надежности, где ИИ выступает фундаментом для всей экосистемы.

Главным структурным изменением стала трансформация привычной оболочки в "интеллектуальную операционную систему", пишет Neowin. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с Google, у которой позаимствовали несколько идей.

Gemini 3 пропитывает весь смартфон

Одним из самых интересных нововведений стал запуск Gemini 3 – агентского искусственного интеллекта. Эта технология позволяет смартфону выполнять действия в сторонних приложениях вместо пользователя. Например, вы можете попросить систему заказать еду или вызвать такси. Смартфон откроет нужное приложение в виртуальном фоновом окне, соберет корзину или укажет маршрут, а вам останется лишь подтвердить финальный этап оплаты.

На старте эта функция поддерживает такие сервисы, как Uber, DoorDash и Grubhub.

Now Brief и Now Nudge

Ежедневное взаимодействие с устройством также стало проще благодаря функциям Now Brief и Now Nudge.

Первая создает персонализированный утренний обзор, который включает прогноз погоды, расписание и даже уровень энергии пользователя, автоматически добавляя события из сообщений, которые вы могли забыть внести в календарь. Эту функцию представили еще в прошлом году, но она со временем становится все лучше.

Now Nudge работает непосредственно в чатах в фоновом режиме: если кто-то просит прислать фото с прошлых выходных, система сама найдет нужные кадры в галерее и предложит их отправить, не заставляя вас выходить из приложения. Nudge призван обрабатывать более широкий контекст того, что происходит на вашем экране, позволяя различным приложениям "общаться" друг с другом. Если ваш друг присылает вам сообщение о планах на вечер, Galaxy AI проверяет ваш календарь, обнаруживает любые конфликты в расписании и показывает всплывающее окно с соответствующей информацией прямо в разговоре. Вам даже не нужно переключаться между программами, потому что все происходит автоматически.



Пример работы Now Nudge / Фото 9to5google

Партнерство с Perplexity

Samsung не забыла и о своем фирменном браузере, куда интегрировали инструмент Ask AI, созданный в партнерстве с Perplexity. Он способен анализировать информацию сразу во всех открытых вкладках и отвечать на сложные вопросы в формате диалога.

Кроме того, на смартфонах теперь предустановлено само приложение Perplexity в рамках партнерства. Сумма сделки и продолжительность неизвестны.

Старый добрый помощник Bixby также получил второе дыхание благодаря языковым моделям Perplexity. Теперь он лучше понимает живую речь и может помогать с настройками телефона или искать актуальную информацию в сети в режиме реального времени.

Samsung также подтверждает, что пользователи смогут выбирать между различными моделями искусственного интеллекта для выполнения своих задач – Google Gemini 3 и Perplexity.

Наконец, вы можете позволить нескольким агентам искусственного интеллекта общаться друг с другом. Например, вы можете попросить Perplexity провести исследование, скажем, лучших ресторанов в вашем районе, которые выполнят поиск за вас, а затем передадут эту информацию Gemini для бронирования.

Что интересного для творцов

Творческие возможности серии Galaxy S26 расширились благодаря Photo Assist и Creative Studio. Теперь пользователи могут не просто удалять объекты с фото, но и добавлять новые с помощью текстовых описаний. Можно "восстановить" кусочек съеденного торта на снимке или изменить фон селфи на кирпичную стену или городской пейзаж.

Кроме того, обычные фотографии можно мгновенно стилизовать под акварель, аниме или 3D-мультфильмы без стороннего софта, а также менять день на ночь. Все ограничено только вашей фантазией.

Сканирование документов

Для тех, кто часто работает с документами, улучшили функцию сканирования: ИИ автоматически убирает из кадра пальцы, разглаживает складки на бумаге и удаляет тени. Фактически функция превращает неопрятные сканированные документы в чистый PDF.

Безопасность и конфиденциальность

Также появилась система Scam Detection, которая во время телефонного разговора анализирует речь собеседника на предмет мошеннических схем.

Что касается конфиденциальности, функция фильтрации звонков на основе искусственного интеллекта идентифицирует и суммирует неизвестных абонентов, тогда как функция уведомлений о конфиденциальности отправляет уведомления в режиме реального времени, когда программы подозрительно получают доступ к вашим данным.

Вся эта мощность нуждается в защите, поэтому Samsung внедрила архитектуру KEEP и обновленный Knox Vault, отмечает Techloy. Эти решения создают цифровые барьеры между приложениями и изолируют личные данные, такие как пароли и биометрию, от основной системы.

Компания также отдельно подчеркнула, что любые данные, обрабатываемые в облаке для работы ИИ, удаляются сразу после предоставления ответа.



Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото Samsung

Что нового для камер

И напоследок мы получили совершенствование искусственного интеллекта для камеры:

Обновленная функция Nightography теперь поддерживает также видео, что должно обеспечить меньшую зернистость ночных видео.

Искусственный интеллект ISP, который ранее обрабатывал только снимки с задней камеры, теперь работает также на передней камере, поэтому тот же уровень детализации и естественные оттенки кожи, которые вы получаете при съемке основным объективом, применяются также к селфи и видеозвонков.

А для тех, кто снимает профессиональное видео, S26 Ultra – это первый телефон Galaxy, который поддерживает кодек APV, что позволяет снимать видео 8K почти без потерь при высокой скорости передачи данных. Samsung даже сняла все мероприятие Unpacked с помощью S26 Ultra. Хотя к нему было подключено дополнительное оборудование.

Основное о смартфонах

Новые смартфоны уже доступны для предварительного заказа. Цена Galaxy S26 Ultra стартует от 1299 долларов, модели S26 Plus – от 1099 долларов, а базовой версии S26 – от 899 долларов. Начало продаж и отгрузка заказов запланированы на 11 марта.

Одновременно с телефонами выйдут и новые наушники Galaxy Buds4 и Buds4 Pro, которые теперь поддерживают голосовую активацию ИИ – помощника без прикосновения к корпусу.