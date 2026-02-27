Какие возможности предлагает Nano Banana 2?

Прошлый год был важным для усилий Google в сфере искусственного интеллекта. Быстрый выпуск новых моделей позволил компании сравняться с такими гигантами, как OpenAI и Anthropic, а в некоторых случаях даже выйти в лидеры. Генератор изображений Nano Banana стал символом этой тенденции, когда дебютировал в прошлом году и мгновенно захватил внимание пользователей, а дальнейшие обновления только улучшили его, пишет 24 Канал.

Теперь Google объявил об очередном обновлении своей модели изображений. Nano Banana 2 доступна уже сегодня, отмечает Gizmochina. Ее внутреннее название – Gemini 3.1 Flash Image. По данным Google, новая версия может обеспечить результаты, похожие на Nano Banana Pro (Gemini 2.5 Flash Image), но со скоростью непрофессиональной версии Flash.

Компания обещает, что новый генератор изображений будет иметь более совершенные знания о мире, полученные из интернета с помощью Gemini 3.1 LLM. Это, очевидно, предоставляет ему необходимую информацию для более точного воспроизведения объектов и создания более точной инфографики.

Дни нечеткого текста, созданного искусственным интеллектом, уже подходили к концу, но Google заявляет, что Nano Banana 2 имеет профессиональную точность текста в исходных изображениях. Google даже позволит пользователям переводить и локализовать текст на изображении с надписями на другом языке, пишет Neowin.



Пример генерирования текста в Nano Banana 2 / Фото Google

Google обещает стабильность текста, а также точное воспроизведение до 14 различных объектов на рабочий процесс. Это, вместе с более богатыми текстурами и "живым" освещением, поможет лучше "рассказывать истории" с Nano Banana 2.



Пример генерирования единого изображения из 14 отдельных элементов / Фото Google

Google также расширяет диапазон доступных соотношений сторон и разрешения, от 512 пикселей и квадратных изображений до 4K в широком формате. В Nano Banana 2 вы можете создавать изображения с новыми соотношениями сторон: 4:1, 1:4, 8:1 и 1:8, что делает новинку пригодной для широкого спектра сценариев.

Так что же можно делать с Nano Banana 2?

Google предоставил несколько примеров изображений с соответствующими подсказками, которые вы можете видеть выше. Конечно, это тщательно подобранные изображения, но Nano Banana является популярной моделью изображений не без причины. Такой уровень совершенствования кажется правдоподобным, учитывая предыдущие версии Nano Banana.

Google, вероятно, очень уверен в возможностях этой модели, поскольку она будет единственной доступной в будущем. Отныне Nano Banana 2 заменит как стандартную, так и Pro-версию Nano Banana в приложении Gemini, поиска, AI Studio, Vertex AI и Flow.

В приложении Gemini и на веб-сайте Nano Banana 2 будет генератором изображений для настроек Fast, Thinking и Pro. Возможно, со временем появится Nano Banana 2 Pro. Google, как правило, выпускает элементы новых семейств моделей по одному.