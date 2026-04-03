NASA опублікувало унікальне фото Землі

Астронавт NASA зробив рідкісний знімок Землі з космічного корабля Orion під час польоту до Місяця. Фото стало першим подібним кадром за понад пів століття.

Під час місії Artemis II астронавт Reid Wiseman зробив унікальний знімок Землі з ілюмінатора корабля Orion. Фото було зроблене після виконання маневру виходу на траєкторію польоту до Місяця. Про це пише NASA.

Що особливого в цьому фото Землі?

На зображенні видно одразу кілька рідкісних явищ. У верхній правій і нижній лівій частинах кадру помітні полярні сяйва, а в нижньому правому куті – зодіакальне світло. Воно виникає через розсіювання сонячного світла на частинках космічного пилу і зазвичай майже непомітне з поверхні Землі.

Особливість кадру також у тому, що Земля частково затіняє Сонце, створюючи ефект космічного затемнення. Саме поєднання цих факторів робить знімок настільки незвичним.

Це перше подібне фото Землі, зроблене з такої відстані за понад 50 років – з часів програми Apollo. Новий кадр демонструє, як змінилися технології зйомки, і водночас нагадує про історичні польоти до Місяця.

Як пише CNN, місія Artemis II передбачає обліт Місяця з екіпажем без посадки. Політ триватиме приблизно півтора тижня, протягом якого астронавти перебуватимуть далеко від Землі, виконуючи випробування систем корабля та готуючись до наступних етапів програми.

Публікація цього фото підкреслює повернення NASA до пілотованих місячних місій і відкриває нову сторінку в дослідженні космосу, де поєднуються сучасні технології та досвід попередніх поколінь.

Що відомо про історичну місію Artemis 2?

Місія Artemis 2 є першим пілотованим польотом у межах сучасної місячної програми NASA, що використовує надпотужну ракету Space Launch System (SLS) та космічний корабель Orion. Це перший випадок з часів Аполлона-17 у 1972 році, коли люди покинуть околиці Землі, щоб попрямувати до Місяця.

Основна мета полягає в перевірці всіх критичних систем корабля, включаючи життєзабезпечення, зв'язок та навігацію, у реальних умовах глибокого космосу. На відміну від попередньої безпілотної місії Artemis 1, цього разу Orion буде повністю обладнаний для перебування людей, але вони не сідатимуть на поверхню супутника. Натомість астронавти облетять Місяць і повернуться на Землю. Висадку здійснить місія Artemis 3.