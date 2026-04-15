Політ Artemis 2 – лише початок: NASA готується повернути людей на Місяць

Місія Artemis 2, яка вперше за понад 50 років повернула астронавтів до польоту навколо Місяця, стала лише першим кроком у новій стратегії NASA. Агентство вже готує швидший графік запусків, переглядає ключові програми та планує будівництво місячної бази.

Про те, як NASA готується до освоєння та дослідження Місяця, детально розповідає видання Space.com.

Дивіться також Вони побачили Землю такою, якою її ще ніхто не бачив: що розповіли астронавти Artemis 2

Що змінюється після успіху Artemis 2?

Повернення екіпажу місії Artemis 2 на Землю стало знаковою подією для американської космічної програми. У NASA прямо заявляють: цей політ був лише "вступом" до значно масштабнішого плану – довготривалої присутності людини на Місяці.

Очільник агентства Джаред Айзекман під час виступу на Space Symposium 2026 наголосив, що ця місія відновила віру в здатність США реалізовувати складні космічні проєкти. За його словами, Artemis 2 стала тим моментом, коли суспільство знову повірило у великі космічні амбіції.

Після місії NASA почало активно перебудовувати свої плани. Головна зміна – прискорення програми Artemis. Водночас в NASA не хочуть робити помилок через поспіх, саме тому архітектуру програми нещодавно змінили.

Якщо раніше висадка астронавтів планувалася в рамках Artemis 3, тепер її перенесли на Artemis 4, яка має відбутися вже у 2028 році. Натомість Artemis 3 у 2027 році стане тестом системи висадки людини.

Паралельно агентство поставило на паузу проєкт орбітальної станції Gateway. Це рішення відкриває новий етап переговорів із міжнародними партнерами, які раніше брали участь у програмі в обмін на місця для своїх астронавтів.

Айзекман наголосив, що NASA відмовляється від підходу, коли потрібно "догодити всім". Тепер головний акцент – на досягненні результату та збереженні лідерства США у космосі.

Як будуватимуть базу на Місяці?

Однією з ключових цілей залишається створення місячної бази. Вона не з'явиться одразу – перші етапи більше нагадуватимуть будівельний майданчик із поступовим нарощуванням інфраструктури. Для цього NASA планує регулярні роботизовані місії до району південного полюса Місяця – приблизно раз на місяць уже з 2027 року.

Не менш важливі зміни стосуються і навколоземної орбіти. NASA переглядає концепцію комерційних космічних станцій. Замість фінансування повноцінних приватних станцій агентство розглядає варіант із модулями, які приєднуватимуться до нового ядра станції на орбіті.

Це має допомогти створити повноцінну космічну економіку – із приватними польотами, дослідженнями та виробництвом у невагомості. Водночас у NASA визнають: змусити таку економіку з’явитися неможливо, але можна створити умови для її розвитку.

Ще один новий напрям – програма "NASA Force". Вона передбачає залучення спеціалістів із приватного сектору для посилення команди агентства та обмін досвідом між індустрією і NASA.

Окрему увагу приділяють темпам запусків. Різниця між Artemis 1 і Artemis 2 становила понад три роки, але тепер агентство хоче скоротити цей інтервал. Завдання – сформувати "ритм" запусків і пришвидшити розвиток технологій.

Далі Марс

У перспективі це має допомогти не лише повернути людей на Місяць, а й підготуватися до польоту на Марс. Для цього, за словами Айзекмана, знадобляться нові технології – зокрема ядерна енергетика та двигуни.

Водночас у NASA визнають: не всі місії будуть успішними. Частина апаратів може виходити з ладу, але це частина процесу навчання.

Окремим фактором, який підштовхує до пришвидшення, залишається конкуренція – насамперед із Китаєм, який планує висадити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року. Саме тому в NASA наголошують: прогрес тепер вимірюватиметься не роками, а місяцями.