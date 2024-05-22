NASA планує будівництво залізниці на Місяці

NASA планує забезпечити довготривалу присутність людини на Місяці, але підтримання середовища проживання на поверхні потребуватиме відповідної інфраструктури. Щоб одного дня транспортувати вантажі через запилений, поцяткований кратерами ландшафт, NASA розглядає можливість створення залізничної системи на магнітній левітації.

Як це буде

Програма NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) нещодавно оголосила шість проєктів, відібраних для другого етапу. Вони отримають додаткове фінансування та підтримку від космічного агентства. Серед концепцій — роботизована транспортна система під назвою FLOAT ("Гнучка левітація на треку").

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Ось як команда описує свою ідею: "Система FLOAT використовує магнітних роботів без живлення, які левітують над 3-шаровою гнучкою плівковою доріжкою. Шар графіту дозволяє роботам пасивно утримуватися над доріжкою за допомогою діамагнітної левітації, шар гнучкого контуру генерує електромагнітну тягу для контрольованого руху роботів вздовж доріжки, а додатковий шар тонкоплівкових сонячних панелей генерує енергію для основи при сонячному світлі".

Роботи FLOAT не мають рухомих частин і левітують над доріжкою, щоб мінімізувати стирання/знос від місячного пилу, на відміну від місячних роботів з колесами, ногами або гусеницями".

Такі машини, оснащені візками, зможуть перевозити корисні вантажі різної форми вагою до 33 кілограмів зі швидкістю 0,5 метра на секунду. Однак система не перевозитиме людей. FLOAT в основному призначений для доставки вантажів місячного ґрунту, будівельних матеріалів та обладнання астронавтам, які працюють на місячній базі.

FLOAT має бути вкрай простим у розгортанні на місці. Залізнична система працюватиме автономно; колії можуть бути розгорнуті безпосередньо на поверхні без необхідності великого будівництва на місці.

Інші ідеї

Northrop Grumman в той самий час працює над власною концепцією місячної залізниці, яка зможе перевозити як вантажі, так і людей.

Ще одна концепція, яка зараз розробляється в рамках NIAC, – це потенційно революційна рухова установка, яка використовує ядерний розпад для створення тяги у вигляді контрольованих порцій плазми.

Про інші поки нічого невідомо, але вже зараз ясно, що майбутні людські поселення на Місяці та Марсі потребуватимуть нестандартних інженерних ідей, щоб стати реальністю.