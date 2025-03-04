Українські роботи працюватимуть у NASA: DroneUA розпочала поставки

Українська компанія DroneUA, резидент Дія.City, розпочала поставку роботів для NASA. Тестова партія вже вирушила до американського штату Вірджинія, де її випробовуватимуть та шукатимуть найефективніше застосування.

Важливо, що саме NASA ініціювало співпрацю з українською компанією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федрова.

А тим часом Норвезька компанія 1X показала прототип домашнього гуманоїдного робота

Розробники сподіваються налагодити системне партнерство з американським космічним агентством у найближчому майбутньому.

За словами Федорова, війна дала потужний імпульс розвитку defence tech в Україні, і тепер українські технології можуть приносити мільярдні надходження в бюджет через експорт.

Українські технології ефективні всюди: на землі, у воді та навіть у космосі. Пишаюся нашими найталановитішими розробниками. Ви створюєте інноваційне майбутнє,

– наголосив міністр.

Він також зауважив, що DroneUA є яскравим прикладом того, як українські розробки можуть бути затребуваними на міжнародному рівні.

Що відомо про компанію Drone.ua

DroneUA – українська група компаній, що є міжнародним системним інтегратором безпілотних рішень, робототехніки та систем енергонезалежності.

Тобто компанія спеціалізується на комплексній інтеграції високотехнологічних рішень для широкого спектру галузей економіки та бізнесу, включаючи сільське господарство, енергетику, нафтогазову промисловість, геодезію та топографію.

Компанія входить до ТОП-3 найбільш інноваційних бізнесів у сільськогосподарському секторі України за версією видання Forbes, а також до ТОП-20 найбільш інноваційних підприємств України.

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DroneUA є імпортером та дистриб'ютором провідних світових виробників дронів і товарів для енергонезалежності, представляючи на українському ринку такі бренди, як XAG, EcoFlow, Pix4D, Chasing та AgroCares.