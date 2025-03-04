Важно, что именно NASA инициировало сотрудничество с украинской компанией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федрова.

А тем временем Норвежская компания 1X показала прототип домашнего гуманоидного робота

Разработчики надеются наладить системное партнерство с американским космическим агентством в ближайшем будущем.

По словам Федорова, война дала мощный импульс развитию defence tech в Украине, и теперь украинские технологии могут приносить миллиардные поступления в бюджет через экспорт.

Украинские технологии эффективны везде: на земле, в воде и даже в космосе. Горжусь нашими талантливыми разработчиками. Вы создаете инновационное будущее,

– подчеркнул министр.

Он также отметил, что DroneUA является ярким примером того, как украинские разработки могут быть востребованными на международном уровне.

Что известно о компании Drone.ua

DroneUA – украинская группа компаний, что является международным системным интегратором беспилотных решений, робототехники и систем энергонезависимости.

То есть компания специализируется на комплексной интеграции высокотехнологичных решений для широкого спектра отраслей экономики и бизнеса, включая сельское хозяйство, энергетику, нефтегазовую промышленность, геодезию и топографию.

Компания входит в ТОП-3 самых инновационных бизнесов в сельскохозяйственном секторе Украины по версии издания Forbes, а также в ТОП-20 самых инновационных предприятий Украины.

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DroneUA является импортером и дистрибьютором ведущих мировых производителей дронов и товаров для энергонезависимости, представляя на украинском рынке такие бренды, как XAG, EcoFlow, Pix4D, Chasing и AgroCares.