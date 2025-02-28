Льодовикові періоди Землі мають точну схему і вчені щойно її розгадали: коли планета замерзне

Зміни в нахилі Землі відносно Сонця керували появою та відступом гігантських льодовикових щитів протягом останніх 800 000 років, спричиняючи початок і кінець щонайменше восьми льодовикових періодів. Нове дослідження підтвердило давні припущення й детально описало закономірність.

Є чітка закономірність

Проаналізувавши кліматичні записи за останні 800 000 років, дослідження виявило, що певні співвідношення коливань, нахилу та форми орбіти Землі визначають, коли починаються і закінчуються льодовикові періоди. Прецесія (повільне зміщення осі обертання по конусу) спочатку запускає танення льоду, а нахил фіксує теплі міжльодовикові періоди. Вчені кажуть, якщо не враховувати зміни клімату, спричинені діяльністю людини, наступний льодовиковий період, ймовірно, розпочнеться через 11 000 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science.

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Льодовикові періоди – це надзвичайно холодні відрізки часу, які відбуваються на Землі приблизно кожні 100 000 років, покриваючи більшу частину планети величезними льодовиковими щитами на тисячі років. Вони розділені теплішими міжльодовиковими періодами, коли крига відступає до полюсів. Зараз ми перебуваємо в міжльодовиковому періоді.

Раніше вчені припускали, що положення Землі і кут нахилу до Сонця впливають на формування льодовикового покриву. На початку 1920-х років сербський вчений Мілутін Міланкович припустив, що незначні зміни в осьовому нахилі Землі та формі земної орбіти можуть викликати стояти за цими зледеніннями.

Дослідники перевіряли теорію Міланковича протягом останніх 100 років. Зокрема, дослідження 1976 року знайшло геологічні докази того, що два параметри Землі – нахил і прецесія, або зміни осьового нахилу Землі та коливання осі навколо себе, відповідно, – відіграють певну роль у збільшенні та зменшенні льодовикових щитів. Але точна роль кожного з цих параметрів була незрозумілою.

Тепер Стівен Баркер, професор наук про Землю в Кардіффському університеті у Великобританії, та його колеги кажуть, що вони нарешті розплутали давню загадку.

Наразі вісь Землі нахилена під кутом 23,5 градуса від вертикалі під час обертання навколо Сонця, що впливає на те, скільки сонячної енергії потрапляє на кожен з полюсів, зокрема, на полюс. Але нахил земної осі природним чином стає то більшим, то меншим у циклі, який триває близько 41 000 років. Вісь також коливається навколо себе, наче дзиґа, що обертається зі зміщеним центром, впливаючи на те, скільки сонячної енергії досягає екваторіальних регіонів влітку протягом періодів тривалістю близько 21 000 років.

Для дослідження вчені нанесли на карту відомі зміни в нахилі та прецесії за останні 800 000 років. Вони також побудували графіки наступу і відступу льодовикових щитів протягом цього періоду, використовуючи наявні дані з мікроскопічних раковин, які називаються форамами, в кернах океанічних відкладень. Відносна кількість певних видів кисню у форамах показує, наскільки далеко простягалися льодовикові щити, коли організми були живими, пояснив Баркер.



Нахил визначає, скільки сонячного світла потрапляє на полюси, тоді як прецесія регулює інтенсивність сонячного світла в екваторіальних регіонах / Фото Robert Simmon, NASA GSFC

За словами Баркера, результати, отримані в результаті поєднання цих ділянок, були моментом прориву:

Ми виявили дивовижну кореляцію, котра свідчить про те, що існує прямий зв'язок між фазою нахилу і прецесії, а потім і тривалістю розпаду льодовикового покриву,

– каже вчений.

Простіше кажучи, розширення льодовикового покриву від полюсів до екватора безпосередньо залежить від нахилу. З іншого боку, відступ льодовиків від екватора назад до полюсів більше залежить від прецесії.

За словами Баркера, результати не є повністю несподіваними, враховуючи, що нахил і прецесія впливають на те, скільки сонячного світла досягає полярних і екваторіальних регіонів, відповідно. "Залежно від того, де ви знаходитесь на Землі, ви відчуєте більший вплив прецесії або нахилу", – сказав він.

Наступне зледеніння

Автор статті додає, що графіки були настільки чіткими, що вчені екстраполювали дані і підрахували, коли настане наступний льодовиковий період, якби клімат змінювався лише відповідно до природних циклів. Потрібні додаткові дослідження, щоб точно визначити час, але льодовиковий покрив, ймовірно, почне розширюватися приблизно через 10 000-11 000 років і досягне свого максимального розміру впродовж наступних 80 000-90 000 років. Потім знадобиться ще 10 000 років, щоб відступити до полюсів.

Існує багато суперечок щодо часу наступного зледеніння, але більшість експертів сходяться на думці, що люди порушують ці цикли через глобальне потепління. Якщо рівень вуглекислого газу лишатиметься високим, нового зледеніння, ймовірно, взагалі не буде.

Це не означає, що смажити планету – хороша ідея.

Ми не хочемо, щоб люди, які хочуть викидати більше CO 2 в атмосферу, вхопилися за це,

– застерігає Баркер.

За словами Баркера, мета цього дослідження і майбутніх полягає в тому, щоб створити картину того, яким був би клімат протягом наступних 10 000-20 000 років без впливу людської діяльності. Але якщо ми продовжимо викидати парникові гази зараз, то просто не дочекаємось наступного льодовикового періоду, щоб він нівелював усе нагрівання, яке ми спричинимо. Ймовірно, ми вимремо від спеки набагато раніше.