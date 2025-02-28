Есть четкая закономерность

Проанализировав климатические записи за последние 800 000 лет, исследование выявило, что определенные соотношения колебаний, наклона и формы орбиты Земли определяют, когда начинаются и заканчиваются ледниковые периоды. Прецессия (медленное смещение оси вращения по конусу) сначала запускает таяние льда, а наклон фиксирует теплые межледниковые периоды. Ученые говорят, если не учитывать изменения климата, вызванные деятельностью человека, следующий ледниковый период, вероятно, начнется через 11 000 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science.

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Ледниковые периоды – это чрезвычайно холодные отрезки времени, которые происходят на Земле примерно каждые 100 000 лет, покрывая большую часть планеты огромными ледниковыми щитами на тысячи лет. Они разделены более теплыми межледниковыми периодами, когда лед отступает к полюсам. Сейчас мы находимся в межледниковом периоде.

Ранее ученые предполагали, что положение Земли и угол наклона к Солнцу влияют на формирование ледникового покрова. В начале 1920-х годов сербский ученый Милутин Миланкович предположил, что незначительные изменения в осевом наклоне Земли и форме земной орбиты могут вызывать стоять за этими оледенениями.

Исследователи проверяли теорию Миланковича в течение последних 100 лет. В частности, исследование 1976 года нашло геологические доказательства того, что два параметра Земли – наклон и прецессия, или изменения осевого наклона Земли и колебания оси вокруг себя, соответственно, – играют определенную роль в увеличении и уменьшении ледниковых щитов. Но точная роль каждого из этих параметров была непонятной.

Теперь Стивен Баркер, профессор наук о Земле в Кардиффском университете в Великобритании, и его коллеги говорят, что они наконец распутали давнюю загадку.

Сейчас ось Земли наклонена под углом 23,5 градуса от вертикали во время вращения вокруг Солнца, что влияет на то, сколько солнечной энергии попадает на каждый из полюсов, в частности, на полюс. Но наклон земной оси естественным образом становится то большим, то меньшим в цикле, который длится около 41 000 лет. Ось также колеблется вокруг себя, как волчок, вращающийся со смещенным центром, влияя на то, сколько солнечной энергии достигает экваториальных регионов летом в течение периодов продолжительностью около 21 000 лет.

Для исследования ученые нанесли на карту известные изменения в наклоне и прецессии за последние 800 000 лет. Они также построили графики наступления и отступления ледниковых щитов в течение этого периода, используя имеющиеся данные из микроскопических раковин, называемых форамами, в кернах океанических отложений. Относительное количество определенных видов кислорода в форамах показывает, насколько далеко простирались ледниковые щиты, когда организмы были живыми, объяснил Баркер.



Наклон определяет, сколько солнечного света попадает на полюса, тогда как прецессия регулирует интенсивность солнечного света в экваториальных регионах / Фото Robert Simmon, NASA GSFC

По словам Баркера, результаты, полученные в результате сочетания этих участков, были моментом прорыва:

Мы обнаружили удивительную корреляцию, которая свидетельствует о том, что существует прямая связь между фазой наклона и прецессии, а затем и продолжительностью распада ледникового покрова,

– говорит ученый.

Проще говоря, расширение ледникового покрова от полюсов к экватору напрямую зависит от наклона. С другой стороны, отступление ледников от экватора обратно к полюсам больше зависит от прецессии.

По словам Баркера, результаты не являются полностью неожиданными, учитывая, что наклон и прецессия влияют на то, сколько солнечного света достигает полярных и экваториальных регионов, соответственно. "В зависимости от того, где вы находитесь на Земле, вы почувствуете большее влияние прецессии или наклона", – сказал он.

Следующее оледенение

Автор статьи добавляет, что графики были настолько четкими, что ученые экстраполировали данные и подсчитали, когда наступит следующий ледниковый период, если бы климат менялся только в соответствии с природными циклами. Нужны дополнительные исследования, чтобы точно определить время, но ледниковый покров, вероятно, начнет расширяться примерно через 10 000-11 000 лет и достигнет своего максимального размера в течение следующих 80 000-90 000 лет. Затем понадобится еще 10 000 лет, чтобы отступить к полюсам.

Существует много споров относительно времени следующего оледенения, но большинство экспертов сходятся во мнении, что люди нарушают эти циклы из-за глобального потепления. Если уровень углекислого газа будет оставаться высоким, нового оледенения, вероятно, вообще не будет.

Это не означает, что жарить планету – хорошая идея.

Мы не хотим, чтобы люди, которые хотят выбрасывать больше CO 2 в атмосферу, ухватились за это,

– предостерегает Баркер.

По словам Баркера, цель этого исследования и будущих заключается в том, чтобы создать картину того, каким был бы климат в течение следующих 10 000-20 000 лет без влияния человеческой деятельности. Но если мы продолжим выбрасывать парниковые газы сейчас, то просто не дождемся следующего ледникового периода, чтобы он нивелировал весь нагрев, который мы вызовем. Вероятно, мы вымрем от жары гораздо раньше.