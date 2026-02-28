НАТО озброюється тарганами кіборгами: їх застосують для прихованої розвідки

Німецький стартап SWARM Biotactics оголосив про розгортання програмованих роїв тарганів кіборгів для потреб НАТО. Після польових випробувань у Європі та США систему вже передали замовникам альянсу, зокрема Бундесверу. Розробка орієнтована на приховану розвідку в умовах, де звичайні дрони легко виявити.

Мовиться про живих комах – переважно тарганів – оснащених мініатюрними електронними модулями для виконання завдань ближньої розвідки, розповідає Army Recognition.

SWARM Biotactics стверджує, що її біогібридні системи вийшли за межі лабораторій і перейшли до практичного застосування. Про це нещодавно розповів CEO компанії Стефан Вільгельм на своїй сторінці в LinkedIn.

Як біоелектронні таргани взагалі працюють?

Технологія базується на інтеграції живого організму з електронною платформою. На спину комахи кріпиться легкий модуль – своєрідний "рюкзак", у якому розміщені датчики, мікроконтролер, джерело живлення та система нейростимуляції.

Керування здійснюється через електричні імпульси, що впливають на нервові ганглії. Таким чином оператор може задавати напрям руху, змінювати швидкість або координувати поведінку кількох особин у рої.

Крім цього, таргани оснащені камерами, акустичними та хімічними сенсорами. Отримані дані обробляються на борту та передаються у стиснутому вигляді захищеними каналами зв'язку.

Чому саме комахи?

Головна перевага біогібридного підходу – використання природних здібностей комах. Таргани мають високу прохідність, рухаються безшумно й здатні самостійно орієнтуватися в захаращеному середовищі.

Це не робот, якому потрібно "пояснювати", куди ставити лапку чи як долати перешкоду. Жива комаха інстинктивно справляється з цими задачами, що дозволяє мінімізувати складність робототехніки.

Окремий плюс – спрощене масштабування. Замість повноцінного виробництва механічних платформ достатньо розводити комах, а промисловий процес зводиться до автоматизованої інтеграції електронного модуля в тіло носія. За даними компанії, цю процедуру вже вдалося налагодити.

"Останні 50 метрів" у місті та під землею

Основне призначення системи – так звана розвідка "останніх 50 метрів". Мовиться про міські бої, підземні тунелі, підвали, завали та приміщення без доступу до GPS.

У таких умовах звичайні дрони створюють шум, ризикують бути виявленими або втрачають керування через перешкоди. Рої тарганів кіборгів можуть діяти автономно або під контролем оператора, передаючи інформацію в режимі реального часу.

Згідно з описом, система потенційно здатна виявляти людей, техніку чи джерела сигналів. Однак на поточному етапі мова йде лише про приховане спостереження, без виконання активних дій.

Що може піти не так?

Розробка SWARM Biotactics продовжує дослідження у сфері біотехнологій та електронного керування комахами, зокрема програму DARPA HI-MEMS у США. Водночас саме цей проєкт, за заявами компанії, вперше досяг стадії оперативного розгортання в межах НАТО.

Технологія розширює інструментарій тактичної розвідки в умовах щільної забудови та обмеженої видимості, доповнюючи безпілотні системи.

Втім, у системи є вразливості. Слабкі сигнали зв'язку можуть бути легко "заглушені" навіть малопотужними засобами радіоелектронної боротьби. А банальна регулярна санітарна обробка приміщень потенційно здатна звести ефективність таких "розвідників" до мінімуму.