Речь идет о живых насекомых – преимущественно тараканов – оснащенных миниатюрными электронными модулями для выполнения задач ближней разведки, рассказывает Army Recognition.

Смотрите также На ощупь как человек: в Китае представили первого в мире реалистичного робота Moya

SWARM Biotactics утверждает, что ее биогибридные системы вышли за пределы лабораторий и перешли к практическому применению. Об этом недавно рассказал CEO компании Стефан Вильгельм на своей странице в LinkedIn.

Как биоэлектронные тараканы вообще работают?

Технология базируется на интеграции живого организма с электронной платформой. На спину насекомого крепится легкий модуль – своеобразный "рюкзак", в котором размещены датчики, микроконтроллер, источник питания и система нейростимуляции.

Управление осуществляется через электрические импульсы, влияющие на нервные ганглии. Таким образом оператор может задавать направление движения, изменять скорость или координировать поведение нескольких особей в рое.

Кроме этого, тараканы оснащены камерами, акустическими и химическими сенсорами. Полученные данные обрабатываются на борту и передаются в сжатом виде по защищенным каналам связи.

Тараканы киборги SWARM Biotactics – смотрите видео:

Почему именно насекомые?

Главное преимущество биогибридного подхода – использование природных способностей насекомых. Тараканы обладают высокой проходимостью, двигаются бесшумно и способны самостоятельно ориентироваться в захламленной среде.

Это не робот, которому нужно "объяснять", куда ставить лапку или как преодолевать препятствие. Живое насекомое инстинктивно справляется с этими задачами, что позволяет минимизировать сложность робототехники.

Отдельный плюс – упрощенное масштабирование. Вместо полноценного производства механических платформ достаточно разводить насекомых, а промышленный процесс сводится к автоматизированной интеграции электронного модуля в тело носителя. По данным компании, эту процедуру уже удалось наладить.

"Последние 50 метров" в городе и под землей

Основное назначение системы – так называемая разведка "последних 50 метров". Речь идет о городских боях, подземные тоннели, подвалы, завалы и помещения без доступа к GPS.

В таких условиях обычные дроны создают шум, рискуют быть обнаруженными или теряют управление из-за препятствий. Рои тараканов киборгов могут действовать автономно или под контролем оператора, передавая информацию в режиме реального времени.

Согласно описанию, система потенциально способна обнаруживать людей, технику или источники сигналов. Однако на текущем этапе речь идет лишь о скрытом наблюдении, без выполнения активных действий.

Что может пойти не так?

Разработка SWARM Biotactics продолжает исследования в области биотехнологий и электронного управления насекомыми, в частности программу DARPA HI-MEMS в США. В то же время именно этот проект, по заявлениям компании, впервые достиг стадии оперативного развертывания в рамках НАТО.

Технология расширяет инструментарий тактической разведки в условиях плотной застройки и ограниченной видимости, дополняя беспилотные системы.

Впрочем, у системы есть уязвимости. Слабые сигналы связи могут быть легко "заглушены" даже маломощными средствами радиоэлектронной борьбы. А банальная регулярная санитарная обработка помещений потенциально способна свести эффективность таких "разведчиков" к минимуму.