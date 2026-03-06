Погані новини для Землі: ситуація з глобальним потеплінням гірша, ніж передбачали науковці

Виявилося, що темпи глобального потепління на Землі помітно зросли за останнє десятиліття. Нове дослідження кліматологів показує, що приблизно з 2015 року підвищення температури відбувається швидше, ніж у попередні десятиліття, а статистичний аналіз вперше чітко підтвердив це прискорення.

Команда дослідників з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату (PIK) дійшла висновку, що темпи глобального потепління за останні роки помітно зросли, повідомляє NewScience.

Чому науковці говорять про нове прискорення потепління?

За оцінками дослідників, протягом останніх десяти років середній темп підвищення глобальної температури становив приблизно 0,35°C за десятиліття. Для порівняння, у період з 1970 до 2015 року температура зростала значно повільніше – трохи менше ніж на 0,2°C за десятиліття.

Це означає, що нинішня швидкість потепління стала найвищою за весь час інструментальних спостережень, які ведуться з 1880 року. Про це детальніше розповідає наукова робота, опублікованій у журналі Geophysical Research Letters.

Співавтор дослідження, статистик Грант Фостер зі США, пояснює, що дослідники застосували методи очищення даних від природних коливань температури.

За його словами, аналіз дозволив відфільтрувати природні фактори, які тимчасово впливають на клімат і створюють так званий "шум" у даних. Це допомогло точніше побачити довгострокову тенденцію до потепління.

До таких природних факторів належать:

кліматичне явище Ель-Ніньйо,

вулканічні виверження,

цикли сонячної активності.

Саме ці явища можуть тимчасово підвищувати або знижувати середню температуру планети, маскуючи реальні довгострокові зміни.

У своєму аналізі вчені використали п'ять великих глобальних наборів температурних даних – NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth та ERA5.

За словами провідного автора дослідження Стефана Рамсторфа, після корекції даних стало видно, що прискорення потепління після 2015 року має статистичну достовірність понад 98%. Причому цей результат однаковий у всіх використаних наборах даних та не залежить від обраного методу аналізу.

Все почалося ще раніше

Цікаво, що ознаки прискорення почали проявлятися ще у 2013–2014 роках. Для перевірки цього ефекту вчені використали два різні статистичні підходи:

аналіз квадратичного тренду,

модель із поділом на часові відрізки, яка дозволяє визначити момент зміни темпу потепління.

Окремо дослідники звернули увагу на 2023 та 2024 роки, які стали найтеплішими за всю історію спостережень. Після врахування впливу Ель-Ніньйо та піку сонячної активності ці роки виглядають трохи менш аномальними, але все одно залишаються рекордно теплими, пояснює Phys.org.

Важливо! Сама робота не досліджує причини прискорення потепління. Автори зазначають, що кліматичні моделі вже давно передбачали можливість такого сценарію.

Що ж буде далі?

Якщо темпи потепління, зафіксовані за останні десять років, збережуться, то середня температура на планеті може стійко перевищити межу у 1,5°C, визначену Паризькою кліматичною угодою, ще до 2030 року.

Перевищення порогу у 1,5°C глобального потепління означає, що клімат Землі переходить у більш нестабільний режим. За оцінками кліматологів IPCC, у такому світі частішають хвилі екстремальної спеки, посилюються посухи та зливи, швидше тануть льодовики й підіймається рівень океану. Це також підвищує ризики для продовольчої безпеки, доступу до води та здоров'я людей, а деякі екосистеми – наприклад коралові рифи – можуть зазнати масового руйнування. Навіть додаткові частки градуса мають значення: що вищою стає температура планети, то сильнішими й частішими стають кліматичні екстремуми.