Команда исследователей из Потсдамского института исследований влияния климата (PIK) пришла к выводу, что темпы глобального потепления за последние годы заметно выросли, сообщает NewScience.

Почему ученые говорят о новом ускорении потепления?

По оценкам исследователей, в течение последних десяти лет средний темп повышения глобальной температуры составлял примерно 0,35°C за десятилетие. Для сравнения, в период с 1970 до 2015 года температура росла значительно медленнее – чуть менее чем на 0,2°C за десятилетие.

Это означает, что нынешняя скорость потепления стала самой высокой за все время инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1880 года. Об этом подробнее рассказывает научная работа, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Соавтор исследования, статистик Грант Фостер из США, объясняет, что исследователи применили методы очистки данных от естественных колебаний температуры.

По его словам, анализ позволил отфильтровать природные факторы, которые временно влияют на климат и создают так называемый "шум" в данных. Это помогло точнее увидеть долгосрочную тенденцию к потеплению.

К таким природным факторам относятся:

климатическое явление Эль-Ниньо,

вулканические извержения,

циклы солнечной активности.

Именно эти явления могут временно повышать или понижать среднюю температуру планеты, маскируя реальные долгосрочные изменения.

В своем анализе ученые использовали пять крупных глобальных наборов температурных данных – NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth и ERA5.

По словам ведущего автора исследования Стефана Рамсторфа, после коррекции данных стало видно, что ускорение потепления после 2015 года имеет статистическую достоверность более 98%. Причем этот результат одинаков во всех использованных наборах данных и не зависит от выбранного метода анализа.

Все началось еще раньше

Интересно, что признаки ускорения начали проявляться еще в 2013–2014 годах. Для проверки этого эффекта ученые использовали два разных статистических подхода:

анализ квадратичного тренда,

модель с разделением на временные отрезки, которая позволяет определить момент изменения темпа потепления.

Отдельно исследователи обратили внимание на 2023 и 2024 годы, которые стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. После учета влияния Эль-Ниньо и пика солнечной активности эти годы выглядят чуть менее аномальными, но все равно остаются рекордно теплыми, объясняет Phys.org.

Важно! Сама работа не исследует причины ускорения потепления. Авторы отмечают, что климатические модели уже давно предсказывали возможность такого сценария.

Что же будет дальше?

Если темпы потепления, зафиксированы за последние десять лет, сохранятся, то средняя температура на планете может устойчиво превысить предел в 1,5 ° C, определенную Парижским климатическим соглашением, еще до 2030 года.

Превышение порога в 1,5°C глобального потепления означает, что климат Земли переходит в более нестабильный режим. По оценкам климатологов IPCC, в таком мире учащаются волны экстремальной жары, усиливаются засухи и ливни, быстрее тают ледники и поднимается уровень океана. Это также повышает риски для продовольственной безопасности, доступа к воде и здоровья людей, а некоторые экосистемы – например коралловые рифы – могут подвергнуться массовому разрушению. Даже дополнительные доли градуса имеют значение: чем выше становится температура планеты, тем сильнее и чаще становятся климатические экстремумы.