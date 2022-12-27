Від нових послуг до роботи за кордоном: головні досягнення застосунку Дія у 2022 році

Керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік поговорив із журналістами 24 каналу й розповів про головні досягнення розробників Дії у 2022 році.

Протягом року з'явилося чимало актуальних послуг, які допомагали та продовжують допомагати українцям під час війни. Ми запитали у Мстислава Баніка, якими стали основні досягнення команди розробки Дії за цей період.

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Головні досягнення

Точно можна вважати досягненням те, що зараз у мобільному застосунку Дія вже 18,5 мільйона користувачів. За цей рік ми зросли на 6 мільйонів відповідно. Порталом взагалі користуються майже 22 мільйони людей,

– каже Мстислав Банік.

У застосунку Дія ми маємо 14 документів і 23 послуги. За рік було запущено – 3 нових документи та 16 послуг. Ми запустили за рік понад 20 нових сервісів на порталі Дія – зараз маємо 92 послуги.

– зараз маємо 92 послуги. Крім того, ми активно працюємо над впровадженням цифрових документів. Тобто, це не просто створити документ, потрібно зробити так, щоб його всюди приймали.

За рік додалося 5,5 тисяч партнерів, які працюють з цифровими документами. Тобто сумарно зараз уже понад 7 тисяч.

які працюють з цифровими документами. Тобто сумарно зараз уже понад 7 тисяч. Звісно, важливі такі послуги , які ми запускали саме в розрізі війни : про пошкоджене майно і єПідтримка, про виплати для внутрішньо переміщених осіб, єРобота, "єВорог" та Військові облігації.

, які ми запускали саме : про пошкоджене майно і єПідтримка, про виплати для внутрішньо переміщених осіб, єРобота, "єВорог" та Військові облігації. Додатково зауважу і про великий стрибок в напрямку опитувань , які ми презентували якраз в лютому. Ми пройшли шлях в цьому напрямку від опитування, як цікавої опції, до дуже впевненого інструменту електронної демократії, коли ти можеш спитати думку дійсно величезної кількості людей. Нещодавно під час прямого ефіру за представника від України на Євробачення-2023 через Дію проголосувало 166 726 людей за годину.

, які ми презентували якраз в лютому. Ми пройшли шлях в цьому напрямку від опитування, як цікавої опції, до дуже впевненого інструменту електронної демократії, коли ти можеш спитати думку дійсно величезної кількості людей. Нещодавно під час прямого ефіру за представника від України на Євробачення-2023 через Дію проголосувало 166 726 людей за годину. Ще важливим став вихід на міжнародну арену. Все для того, щоб українці, які поїхали за кордон, а багато хто з них не мав фізичних документів, лише Дію, могли користуватися цифровими документами. Це призвело до додаткового сприяння розвитку та прийняття цифрових документів за кордоном в українців. Ми маємо величезну кількість кейсів, коли представники інших країн приходять і цікавляться, як працює Дія, як вона влаштована. Наприклад, Естонія у наступному році запустить застосунок – аналог Дії. Ми раді ділитися досвідом і з іншими країнами.

Крім того, важливий ще один момент, що стосується результатів цього року, – це інтеграції з нашими партнерами. Наприклад, інтеграція з mObywatel у Польщі, де можна користуватися українськими документами.