В течение года появилось множество актуальных услуг, которые помогали и продолжают помогать украинцам во время войны. Мы спросили у Мстислава Баника, какими стали основные достижения команды разработки Дии за этот период.

Интересно План у нас всех один – победа, – Мстислав Баник об итогах работы Дии и планах на 2023 год

Главные достижения

Точно можно считать достижением то, что сейчас в мобильном приложении Дия уже 18,5 миллиона пользователей. За этот год мы выросли на 6 миллионов соответственно. Порталом вообще пользуются почти 22 миллиона человек,

– говорит Мстислав Баник.

В приложении Дия у нас есть 14 документов и 23 услуги. За год было запущено – 3 новых документа и 16 услуг. Мы запустили через год более 20 новых сервисов на портале Дия – сейчас есть 92 услуги.

– сейчас есть 92 услуги. Кроме того, мы активно работаем над внедрением цифровых документов. То есть это не просто создать документ, нужно сделать так, чтобы его повсюду принимали.

Через год прибавилось 5,5 тысячи партнеров, работающих с цифровыми документами. То есть, суммарно сейчас уже более 7 тысяч.

работающих с цифровыми документами. То есть, суммарно сейчас уже более 7 тысяч. Конечно, важны такие услуги , которые мы запускали именно в разрезе войны : о поврежденном имуществе и єПідтримка, о выплатах для внутренне перемещенных лиц, єРобота, "єВорог" та Військові облігації.

, которые мы запускали именно : о поврежденном имуществе и єПідтримка, о выплатах для внутренне перемещенных лиц, єРобота, "єВорог" та Військові облігації. Дополнительно замечу и о большом скачке в направлении опросов , которые мы представили как раз в феврале. Мы прошли путь в этом направлении от опроса как интересной опции до очень уверенного инструмента электронной демократии, когда ты можешь спросить мнение действительно огромного количества людей. Недавно во время прямого эфира за представителя от Украины на Евровидение-2023 через Дию проголосовало 166 726 человек в час.

, которые мы представили как раз в феврале. Мы прошли путь в этом направлении от опроса как интересной опции до очень уверенного инструмента электронной демократии, когда ты можешь спросить мнение действительно огромного количества людей. Недавно во время прямого эфира за представителя от Украины на Евровидение-2023 через Дию проголосовало 166 726 человек в час. Еще важным стал выход на международную арену. Все для того, чтобы украинцы, уехавшие за границу, а многие из них не имели физических документов, только Дию, могли пользоваться цифровыми документами. Это привело к дополнительному содействию развитию и принятию цифровых документов за границей у украинцев. Мы имеем огромное количество кейсов, когда представители других стран приходят и интересуются, как работает Дия, как оно устроено. К примеру, Эстония в следующем году запустит приложение – аналог Дии. Мы рады делиться опытом и с другими странами.

Кроме того, важен еще один момент, касающийся результатов этого года – это интеграции с нашими партнерами. Например, интеграция с mObywatel в Польше, где можно воспользоваться украинскими документами.