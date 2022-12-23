Мобильное приложение Дия уже давно стало одним из главных в смартфонах украинцев. Оно активно развивалось, предлагая все больше услуг, которые можно было получить прямо здесь и сейчас, без справок, печатей и визитов в учреждения. После 24 февраля жизнь украинцев кардинально изменилась и команда Дии поняла, что нужно приложить максимум усилий, чтобы упростить жизнь каждого гражданина в нынешних реалиях.

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В рамках проекта "Интервью24 на 24 канале мы пообщались с Мстиславом Баником – руководителем по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации.

Как менялась Дия в течение самого тяжелого для нас года, что появилось в смартфонах украинцев, какие услуги стали самыми популярными в период активной войны? Ответы на эти и другие вопросы, а также планы на будущее – читайте дальше.

Большое интервью с Мстиславом Баником о работе Дии: смотрите видео

Как Дия изменилась после начала полномасштабной войны

С началом полномасштабного вторжения Дия сильно изменилась. Сначала отключили реестры, затем постепенно вернули. Некоторые запланированные услуги пришлось заморозить, возможно, что-то вообще отменить. Какими для вас были самые большие вызовы в работе Дии, самые трудные ситуации и чем пришлось пожертвовать?

У нас и до вторжения была активная жизнь и проекты, над которыми мы работали. Буквально за 2 недели до полномасштабного вторжения у нас состоялся Dia Summit, на котором мы представили новые сервисы и услуги. Там, в частности, был опрос и другие вещи, о которых мы еще успеем поговорить. Dia Summit – это всегда большая отправная точка, на которой мы представляем новые сервисы, над которыми работаем, которые меняют те или иные сферы.



Мстислав Баник и Михаил Федоров на Diia Summit / Фото Минцифры

Конечно, после вторжения мы начали работать над услугами, необходимыми в разрезе войны. Это был резкий разворот – не уменьшение скорости, а даже увеличение. Мы ведь не просто какое-то учреждение, мы – министерство, и наша задача – предоставлять сервисы людям и заботиться о них.

Когда мы 25 февраля сели работать, мы точно понимали, что у нас еще меньше времени, чем обычно, потому что людям нужны решения их проблем, нужна помощь прямо сейчас, не через неделю, месяц или полгода. Соответственно, пожалуй, этот период был самый сложный, потому что на счету был каждый день.

Первые новые услуги в Дии

Мы начали с базовых вещей и запустили єДокумент . В начале вторжения реестры были отключены из соображений дополнительной безопасности, и у людей, авторизованных в Дии, остались их документы. Все, кто устанавливал приложение впервые, или кто-то удалял его, уже не имели доступа к никаким документам. Тогда на основе авторизационных данных мы и создали документ. Информацию туда берем либо из BankID, когда человек авторизуется, либо через паспорт.



. В начале вторжения реестры были отключены из соображений дополнительной безопасности, и у людей, авторизованных в Дии, остались их документы. Все, кто устанавливал приложение впервые, или кто-то удалял его, уже не имели доступа к никаким документам. Тогда на основе авторизационных данных мы и создали документ. Информацию туда берем либо из BankID, когда человек авторизуется, либо через паспорт. Сразу начали собирать донаты через Дию и это вообще был первый подобный опыт, пожалуй, в современной истории. Сначала был доступен фонд "Повернись живим", затем "United24", а теперь и "Армия Дронов".



и это вообще был первый подобный опыт, пожалуй, в современной истории. Сначала был доступен фонд "Повернись живим", затем "United24", а теперь и "Армия Дронов". Позже, как вы помните, россияне пытались поразить украинские телевышки, радио, захватить телеканалы. Вспомните тот весь сюр, который происходил, типа "Зеленский сдался и погиб, погиб и сдался". Тогда все, что угодно. И поскольку оккупация, особенно южных регионов, была очень быстрой, было очень важно сохранить с людьми этот контакт. Тогда мы приняли решение запускать телевидение и радио через Дию. Да, телемарафон можно посмотреть где-то на ютубе, но когда на тот момент у нас было 16 миллионов пользователей – это возможность всем этим людям, которые находятся в оккупации, которые в метро, которые живут на паркинге – предоставлять актуальную информацию.

Сохранить контакт с людьми было очень важно. Поэтому такие сервисы были не столько сложными, как новыми для нас и требовавшими очень большой скорости.

3 года назад, когда мы запускались (старт работы Дии, – 24 канал), многие говорили, что мобильное приложение точно только для молодежи, для продвинутых людей. Говорили, что офлайн точно должен существовать, а диджитал может быть хорошей опцией.

Но что мы имеем сейчас: война показала, что офлайн физически не может существовать. ЦНАП может быть разрушен, территория может находиться в оккупации, а услуги могут быть вообще недоступными. И тогда мобильное приложение может быть единственным способом любой связи с человеком, доставкой ему документов и сервисов. Это во многом изменило подходы и оценку этого направления, потому что из опции это стало обязательной составляющей.

Донаты на Армию в Дии: сколько миллионов собрали в большие фонды

Донаты в Дии стали очень удобным инструментом. Каждый человек получил возможность прямо с телефона послать деньги на поддержку ВСУ с уверенностью, что они поступят куда нужно. Сколько денег в общей сложности удалось собрать на армию через Дию в течение года?

Здесь важны несколько пунктов, на которые я хотел бы обратить внимание. Такой опыт – он вообще уникален для Украины. Это оправдано, потому что у нас в стране война и, соответственно, у нас много уникальных вещей работают. Сначала у нас по донатам был только фонд "Повернись живим". Именно на этом этапе мы решали главные задачи: человек должен доверять и иметь возможность сделать это в несколько кликов. Сейчас уже многие банки адаптировались под эти нужды после нас.

Мы сделали это первыми, и это было важно – мы наделили людей культурой донатить.

Итак, я прямо сейчас открываю приложение и напомню, что у нас в Дии можно все открыть и сразу посмотреть суммы.

На фонд Повернись живим" мы собрали 318 миллионов 440 тысяч гривен.

мы собрали на " United 24" – 111 миллионов 405 тысяч гривен.

– на "Армию Дронов" уже собрано 67 миллионов 382 тысячи гривен.

Всего за год было собрано около 500 миллионов гривен. По-моему, те цифры, которые я озвучиваю, являются стопроцентным индикатором правильности этого направления. И это значит, что введя в Дию этот сервис, мы смогли этими суммами наполнить сначала "Повернись живим", а затем и "U24".



Каждый может отправлять донаты в поддержку армии в Дии / Фото Минцифры

Достижение команды Дии в 2022 году: от новых услуг до выхода на международную арену

В течение года действительно появилось немало актуальных услуг, за которые украинцы благодарны Минцифры. Какими стали основные достижения команды Дии за этот период?

Точно можно считать достижением то, что сейчас в мобильном приложении Дия уже 18,5 миллиона пользователей. За этот год мы выросли на пять миллионов соответственно. Порталом вообще пользуются почти 22 миллиона человек.



За этот год мы выросли на пять миллионов соответственно. Порталом вообще пользуются почти В приложении Дия у нас есть 14 документов и 23 услуги. За год было запущено – 3 новых документа и 16 услуг. Мы запустили через год более 25 новых сервисов на портале Дия – сейчас есть 92 услуги.



– сейчас есть 92 услуги. Кроме того, мы активно работаем над внедрением цифровых документов. То есть это не просто создать документ, нужно сделать так, чтобы его повсюду принимали.



Через год прибавилось 5,5 тысячи партнеров, работающих с цифровыми документами. То есть, суммарно сейчас уже более 7 тысяч.



работающих с цифровыми документами. То есть, суммарно сейчас уже более 7 тысяч. Конечно, важны такие услуги , которые мы запускали именно в разрезе войны : о поврежденном имуществе и єПідтримка, о выплатах для внутренне перемещенных лиц, єРобота, "єВорог" та Військові облігації.



, которые мы запускали именно : о поврежденном имуществе и єПідтримка, о выплатах для внутренне перемещенных лиц, єРобота, "єВорог" та Військові облігації. Дополнительно замечу и о большом скачок в направлении опросов , которые мы представили как раз в феврале. Мы прошли путь в этом направлении от опроса как интересной опции до очень уверенного инструмента электронной демократии, когда ты можешь спросить мнение действительно огромного количества людей. Недавно во время прямого эфира за представителя от Украины на Евровидение-2023 через Дию проголосовало 166 726 человек в час.



, которые мы представили как раз в феврале. Мы прошли путь в этом направлении от опроса как интересной опции до очень уверенного инструмента электронной демократии, когда ты можешь спросить мнение действительно огромного количества людей. Недавно во время прямого эфира за представителя от Украины на Евровидение-2023 через Дию проголосовало 166 726 человек в час. Еще важным стал выход на международную арену. Все для того, чтобы украинцы, уехавшие за границу, а многие из них не имели физических документов, только Дию, могли пользоваться цифровыми документами. Это привело к дополнительному содействию развитию и принятию цифровых документов за границей у украинцев. Мы имеем огромное количество кейсов, когда представители других стран приходят и интересуются, как работает Дия, как оно устроено. К примеру, Эстония в следующем году запустит приложение – аналог Дии. Мы рады делиться опытом и с другими странами.

Кроме того, важен еще один момент, касающийся результатов этого года – это интеграции с нашими партнерами. Например, интеграция с mObywatel в Польше, где можно воспользоваться украинскими документами.

Работа Дии за рубежом: как Украина помогает цифровизации мира

Кстати, что с международной Дией? Сейчас украинцы могут использовать цифровые документы в ряде стран мира. Какие дальнейшие планы в этом направлении?

Хотелось бы сказать, что мы работаем глубоко над тем, чтобы Дия заработала полностью за границей, но есть несколько особенностей. Конечно, есть много кейсов, когда люди используют Дию за границей: для пересечения границы, для того, чтобы отправиться на выплаты и социальные льготы и так далее. Де-факто это работает, а что касается юридического трека, то он несколько сложнее.

Если говорить о странах Европейского Союза, то для того чтобы ЕС юридически признал украинские цифровые документы и начал их вводить, ему нужно определить, что такое цифровые документы. Этот процесс бюрократический и длительный и, соответственно, там все это движется не так быстро, как хотелось бы.

Но у нас, например, достаточно мощный диалог с Молдовой. Она уже работает над изменениями законодательства, позволяющими принимать украинские цифровые документы. В Евросоюзе продолжается развитие вопроса цифрового кошелька и мы в этом тоже участвуем. Есть кейсы даже в Канаде, где мы наблюдаем точечные отзывы людей о том, что они пользуются украинскими цифровыми документами.



Украинская Дия стало популярной за рубежом / Фото Минцифры

Чат-бот "єВорог" – новаторство гражданской разведки

"єВорог" действительно стал открытием. Очень интересный чат-бот, позволяющий каждому присоединиться к победе. Насколько эффективным инвентарем во время войны он стал? Украинцы до сих пор посылают туда информацию?

"єВорог" – это когда ты можешь через чат-бот извещать о перемещении врага, коллаборантов и так далее.

"єВорог" вообще для работников многих стран мира, для военных структур – абсолютно новаторская история. Это, в сущности, гражданская разведка. Более 435 000 человек подавали с его помощью информацию о врагах и коллаборантах.

Действительно, украинцы до сих пор продолжают посылать туда информацию. У нас есть большой список функций. Но сколько врагов было уничтожено именно с помощью чат-бота, к сожалению, такой информации у нас нет.

Как работает чат-бот "єВорог"

Человек подает через чат-бот "єВорог" информацию о перемещении живой силы противника. Особо важно верифицировать через Дию, чтобы подтвердить, что это действительно гражданин Украины. Это действительно важно, потому что таким образом мы лишаем россиян возможности спамить, отправлять фейки и т.д. А еще это важно, ведь мы уверены в подающем информацию. В то же время, мы не передаем персональные данные.



После того, как мы получили информацию от человека, команда менеджеров производит ревью данных. Они выявляют устаревшие фото и другие неточности. А может, кто-то был настолько напуган, что зафиксировал украинские войска или украинский самолет. Такое тоже случается, и мы понимаем, что на прифронтовых территориях такое может быть. Соответственно, данные нужно проверять, а дальше это все отдается уже продолжающим работать Вооруженным Силам Украины.

Эта история важна и точно активна. Скажу так, наши партнеры по Силам обороны так же заинтересованы в работе чат-бота "єВорог", как и в самом начале.

Какая услуга в Дии – самая популярная в 2022 году

Какая услуга стала наиболее популярной с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину?

Самые популярные – военные облигации, в первую очередь. Напомню, это ценные бумаги, которые продает государство. Деньги поступают непосредственно в государственный бюджет и затем государство возвращает стоимость плюс проценты. Именно через Дию было приобретено более 210 000 облигаций, то есть в государственный бюджет попало более 210 миллионов гривен.

Также популярны чат-бот "єВорог" и"єПідтримка". Через последний получали выплаты в размере 6500 гривен предприниматели, упустившие возможность работать, или наемные работники, потерявшие работу на территориях с активными боевыми действиями. Ну и, к сожалению, с точки зрения количества пользователей это услуги для переселенцев. Поскольку сейчас мы имеем близко 5 миллионов человек, которые переселенцы в Украине.

Из-за войны именно такой фокус и получился. Кстати, пользуясь случаем, хочу отметить, что мы только недавно запустили отмену и изменение адреса для переселенцев. То есть это полностью автоматические услуги: подаешься через мобильное приложение, все автоматически обрабатывается и ничего больше не нужно, никаких органов социальной защиты.

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Военные облигации в Дии: как помочь государству, да еще и заработать

Кстати, о военных облигациях. Как они появились в Дии? Покупать их действительно выгодно?

На самом деле, это один из моих любимых проектов в этом году. Ну, я все проекты очень люблю, особенно опрос, потому что это уникальный инструмент, но почему-то горжусь именно облигациями, ведь мы полностью изменили опыт пользования.

До момента появления облигаций в Дии вы могли спросить кого-нибудь на улице, знает ли человек, что такое военные облигации? Он в лучшем случае сказал бы, что знает такое словосочетание. Дальше человек обычно не знает никаких деталей. На деле же это чрезвычайно мощный государственный инструмент, который был понятен только профессиональным людям, которые в этом разбираются, и знают, что делать.

Наша задача была как раз решить эту проблему – дать людям возможность легко разобраться и купить государственные облигации. Во-первых, у нас есть большое количество пользователей. Во-вторых, у нас есть опыт.

Нам удалось, потому что мы сделали это доступным – буквально несколько кликов и вы уже совершили покупку. Подтверждением тому и стали 210 тысяч проданных облигаций.

Кстати говоря, Дия не продает государственные облигации без помощи других. Она имеет разных партнеров, которые выставляют на продажу разные типы облигаций. И человек, выбирая ту или иную облигацию по сроку, может выбрать у кого он хочет ее купить.

Здесь также есть важный критерий динамики – есть облигации краткосрочные, а есть долгосрочные: 3 месяца, 12 месяцев, полтора года и более. Многие в первые волны приобрели краткосрочные облигации на 3 месяца, у них не очень высокая доходность.

Как вообще это работает: ты покупаешь облигацию, государство тебе вернет деньги, но с процентами. Это немного легче, чем донатить, потому что ты не всегда можешь эту сумму отдать. А с облигациями – ты еще заработал!

Так вот, после первой волны мы уже знаем, когда истекает срок действия облигации и начинаются выплаты, в этот день начинают расти покупки. То есть люди, купив краткосрочные облигации, проверили, как это работает, убедились в этом инструменте и дальше уже совершают следующие покупки.

"єПідтримка" и услуги для ВПЛ: кто и как получает помощь

После 24 февраля "єПідтримка" существенно изменилась, даже перезапустилась. Она стала более актуальной и действительно необходимой для многих людей. Сколько граждан Украины воспользовались программой "єПідтримка" и получили выплаты от государства во время войны?

Всего мы имеем 16,5 миллиона счетов, которые создавались специально для получения этих средств Что касается заявлений именно на поддержку, которая была во время войны, то это 4,7 миллиона заявлений как минимум по выплатам 6500 гривен.

Логика подачи заявки на поддержку предполагает, что человек, не имеющий права на помощь, в принципе не имеет доступа к этой функции. Тот, кто отвечает критериям согласно реестрам: возраст, гражданство, трудоустройство и другие требования – это предприниматели и наемные работники из определенного перечня и территорий. Это примерно 6,5 миллиона людей. То есть это очень мощные цифры.

Ужасные реалии войны побуждали к появлению услуги "Поврежденное имущество". Сколько заявок на восстановление поврежденного имущества подали украинцы?

Всего было подано более 307 тысяч заявлений через портал и приложение Дия. Люди имеют возможность известить через Дию о поврежденном или разрушенном имуществе. На этом этапе в приложении или на портале нужно указать адрес, нам нужно убедиться, что он из соответствующих реестров. Также человек должен указать информацию о том, что произошло с имуществом, подлежит ли оно восстановлению и так далее.

Но информация, которую указывает человек, это не вся информация, которая необходима, чтобы получить компенсацию. Характер повреждения имущества может быть описан очень субъективно и непонятно, пригодно ли жилье для ремонта или нет. Также требуется внешняя оценка. Условно говоря, может быть ситуация, когда здание потеряло стену, но сама конструкция, сама геометрия в доме не пострадала, и эту стену можно восстановить. А бывает так, что разрушен целый соседний подъезд, но пострадала геометрия всего дома и он может подлежать сносу, хотя визуально кажется, что в квартире все в порядке. То есть много особенностей.

Как вообще работает эта услуга? Какова логика всего процесса?

Люди подают заявки и оставляют контактные данные, далее на место уже выезжают специалисты областных администраций или местного самоуправления, которые на месте проводят оценку и принимают решения. Самое главное, что они непосредственно контактируют с людьми, которые подавали заявку через Дию. Представьте себе, 5 миллионов переселенцев, еще миллионы людей находятся за границей, жилье разрушено и, например, принимается решение, что дом будут сносить, а построят новый. Но если нет контакта с владельцем, это очень сложная история.

Что касается непосредственно поврежденного имущества, то мы имеем более 292 тысяч заявлений через приложение Дия, а это почти 800 тысяч жителей, и 16,5 тысячи через портал Дия, то есть 37,7 тысячи жителей. То есть в общем это более 837 тысяч жителей. Это действительно впечатляющие цифры.

Какие услуги исчезли или не появились в Дии из-за вторжения

Из-за полномасштабного вторжения некоторые услуги пришлось отложить, несколько отменить. Какие услуги до сих пор не работают в Дии и вернут ли их?

Подавляющее большинство сервисов, которые мы представили и над которыми мы планировали начать работать, уже запущены.

Из того, что до сих пор не запущено, – это изменение места жительства (прежняя прописка).

Во время войны, к сожалению, услуга недоступна. Мы сейчас работаем над тем, чтобы найти определенную форму и сделать услугу доступной хотя бы тем людям, которые имеют право изменять место жительства. А все остальное постепенно.

Это, пожалуй, самая главная история, потому что эта услуга революционная. Все знают, что смена прописки – это немаловажная штука. Это комплексная история, предполагающая новые интеграции между государственными системами. Эта услуга подразумевает новые подходы к тому, как ее можно реализовать.

Миллионы людей живут не по месту регистрации, и я сейчас не о переселенцах. Ты переезжаешь, арендуешь жилье, владелец тебя отказывается там регистрировать. Из-за особенностей законодательства владельцы боялись регистрировать арендаторов. Это должно предусматривать как доступность этой услуги через Дию, так и отсутствие каких-либо рисков для владельцев недвижимости.

Конечно надо, чтобы еще в голове многое изменилось. Но вообще уже, условно говоря, если я захочу переехать во Львов и арендовать у вас жилье, то вы не будете испытывать рисков. Вы просто подтвердите мой почтовый адрес у вас по адресу, и потом, когда я буду уезжать, мы все это отменим.

А куда девался єБайрактар? Почему его убрали и будет ли что-нибудь похожее в приложении?

Возможно, что-нибудь появится. Мы сможем чуть позже конкретно говорить по этой теме. А єБайрактар исчез потому, что, во-первых, пиковый момент, когда он был уместен, прошел.

Почему мы его запускали? Тогда люди гордились абсолютно каждым видео, как украинский беспилотник уничтожает российскую технику. Это могло отвлечь людей, детей, которые с родителями находились в убежище. Соответственно тогда это было актуально.

Во-вторых, это сложные, очень строгие политики операционных систем и маркеров. Собственно, все, что связано с уничтожением техники и войной, не должно отсылать к реальным боевым действиям или к реальным людям. С одной стороны, наша правда в том, что сейчас есть конкретная страна, которая на нас напала, и ее техника – это смерть. Но с другой стороны, есть строгие политики размещения и мы должны были балансировать между ними. В конце концов, мы решили, что лучше со временем вернуться с уже решенными вопросами, чем продолжать балансировать.

Кибератаки и защита данных в Дии: как Россия пыталась атаковать госсистемы

Россия ведет войну с Украиной на всех фронтах, в том числе и цифровом. Как часто Дия подвергалось кибератакам в 2022 году?

Атаки продолжались круглый год и они продолжаются. На самом деле, 24 февраля параллельно с физическими атаками были также атакованы различные государственные ресурсы. Даже перед этим в январе была большая атака.

Произошло большое давление на различные государственные системы, они все устояли: и частный сектор, и государственный, и банковский. Россия все это хотела положить, и здесь речь идет не только о DDoS, но и об уничтожении этих данных. Представим, что эта страна получает доступ к реестру паспортов и удаляет его. То есть удаляет реестр всех граждан – это крах. Россия атаковала Украину регулярно и регулярно росли уровни защиты разных систем.

Без этого вопроса точно не проходит ни один разговор о Дии, но он действительно важен – насколько данные украинцев в Дии защищены?

Что касается Дии, то здесь нас в любом случае очень сильно спасает то, что мобильное приложение не хранит данные. Человек авторизовался, у нас есть подтверждение и зарегистрированный девайс, человек с него делает запросы в другие реестры, чтобы получить свои документы и так далее. Система Дии не столь уязвима и имеет гораздо меньше рисков, поскольку данные документов находятся непосредственно в государственных реестрах, имеющих действительно хорошие уровни защиты.

Но в любом случае мы много работаем над тем, чтобы продолжать быть безопасными. До войны у нас была программа BugBounty, когда специалисты по безопасности со всего мира (кроме россиян и представителей Ирана) имели возможность получить копию Дии без доступа к государственным реестрам и искали, как ее можно взломать, использовать данные. В течение полугода, сколько длилась программа, никто не нашел, как можно угнать данные.

Важно отметить, что в случае Дии – первой должна быть личная безопасность. То есть пароль на смартфон, пароль от Дии – они должны быть надежными. Никаких там 0000, 1111 или 1234, даже если вам это сложно запомнить. Никаких паролей под чехлом или еще чего-нибудь такого. То есть в любом случае в отношении Дии и банковских приложений все должно быть надежно.

Цифровизация в Украине и развитие Дии: как мир заимствует наши решения

Минцифры в том, что касается цифровых документов и услуг в Дии, во многом стала первой в мире. В чем наш секрет? Ведь мир постоянно развивается и такие кейсы могли произойти где угодно на планете, но произошли именно у нас, в Украине.

Важно, что стартовая точка у нас всех разная. В конце 80-х, начале 90-х годов многие страны сделали определенные шаги в направлении цифровизации. То, чего точно не происходило на территории СССР или Украины в те годы. Соответственно, мы начинали, вероятно, с нуля, когда другие уже прошли определенные этапы и остановились на этом.

Дальше все изучали опыт Эстонии. Что касается опыта Эстонии, в частности, Евросоюз позаимствовал то, что было чрезвычайно важным, но настройки на какие-то революционные шаги не было. А у нас совпало так, что мы должны делать уже серьезные шаги.

Важна также в любом случае политическая воля президента, потому что, напомню, государство в смартфоне – это вообще пункт в программе кандидата Владимира Зеленского. Когда Михаил Федоров возглавил Минцифры, стал вице-премьером, его чрезвычайное видение – это очень мощная история для того, чтобы строить, бросать вызовы. Поэтому, в сущности, мы во многом бросаем вызовы.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы появилась Дия для эстонцев и это, кстати, также важный пункт в результатах этого года. Прямо сейчас идут настройки Дии, которая будет развернута в Эстонии для граждан Эстонии. Это очень важный шаг – страна, которая была номером один в сфере государственной цифровизации, позаимствовала уже наше решение.

Конечно, после того, как многие украинские беженцы уехали за границу и показали релевантность электронных решений, электронных документов – запрос у западных стран и не только значительно вырос.

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Планы на 2023 год: какие новые услуги получат украинцы

Год заканчивается, он был трудным для всех. Какие планы на 2023 год? Какие новые услуги появятся в смартфонах украинцев?

Что касается планов, то самый большой план у нас всех общий – это победа.

Что касается того, что мы ждем в следующем году, то:

Мы будем работать дальше над социальными услугами , потому что это обширная сфера и современная система.

, потому что это обширная сфера и современная система. Мы продолжим работу и закончим перерегистрацию и растаможку автомобиля . Мы очень надеялись завершить его в этом году, но это довольно сложный проект, и мы переносим его на следующий год.

. Мы очень надеялись завершить его в этом году, но это довольно сложный проект, и мы переносим его на следующий год. Так же на следующий год переносится вопрос электронных нотариальных услуг .

. Ну и, конечно, перезапуск регистрации места жительства.

А там будем смотреть, какие требования нам поставит время, какие услуги будут уместны. Также мы будем продолжать глобальные изменения и борьбу с коррупцией на государственном уровне, на уровне государственных систем, над которыми мы работаем сейчас и все время. Даже во время войны.



Команда Дии готовит новые услуги для украинцев в 2023 году / Фото Минцифры