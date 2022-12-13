Больше не нужно идти в органы соцзащиты, чтобы получить государственные услуги для переселенцев. Достаточно будет просто зайти в приложение Дия.

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Какие послушания появятся в Дие для ВПЛ

Смена места регистрации

Если вы переехали в другой город или изменили адрес, сообщите об этом государству за несколько кликов в Дие. Однако, для того чтобы изменить место регистрации, нужно находиться по новому адресу физически и подтвердить геолокацию.

Отмена статуса ВПЛ

Это услуга для вынужденно переселенных украинцев, вернувшихся домой.

Обе услуги автоматически. Это означает, что процесс проходит без участия госслужащего, а вам больше не нужно ждать его решения. Работаем с Минсоцполитики, чтобы вы получали госуслуги быстро и качественно,

– сообщили в Дие.

Обратите внимание. Услуги доступны для украинцев, имеющих справку ВПЛ в Дие

Когда заработают изменения в приложении

Новые услуги для ВПЛ в Дие появятся уже во вторник 13 декабря. Если вечером или на следующий день вы увидите, что этих функций до сих пор нет, попробуйте обновить приложение.