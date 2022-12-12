Команда Дия призывает предпринимателей присоединиться к тестированию. Отмечается, что это могут сделать действительные или бывшие ФЛП, имеющие электронную подпись – КЭП или Дия.Подпись.

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Выписку из ЕГР теперь можно получить в Дия

На официальном канале Дия в телеграме говорится, что получить выписку из ЕГР ФЛП теперь смогут онлайн – на диване, в кафе или за границей. Так, один из самых популярных документов для ФЛП цифровизируется.

Отмечается, что для того, чтобы получить выписку из ЕГР офлайн, необходимо идти в ЦПАУ, платить административный сбор и ждать 24 часа. В Дия же документ можно получить:

полностью онлайн, без визитов в государственные учреждения;

за 90 гривен вместо 120 в ЦПАУ;

в ЦПАУ; с оплатой банковской картой прямо на портале.

К слову, присоединиться к бета-тестированию бывшие и действующие ФЛП с электронной подписью могут по ссылке.

Напомним, что за октябрь – ноябрь текущего года, в период массированных ракетных атак россиян и блэкаутов, украинцы зарегистрировали более 33 тысячи новых ФЛП. При этом, пик регистраций пришелся на первый день ноября, а больше всего новых физических лиц-предпринимателей появилось в столице.

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