Команда Дії закликає підприємців долучитися до тестування. Зазначається, що це можуть зробити дійсні або колишні ФОПи, які мають електронний підпис – КЕП чи Дія.Підпис.

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Витяг з ЄДР тепер можна отримати у Дії

На офіційному каналі Дії у телеграмі йдеться, що отримати витяг з ЄДР ФОПи тепер зможуть онлайн – на дивані, у кав'ярні чи за кордоном. Так, один з найпопулярніших документів для ФОПів цифровізують.

Зазначається, що для того, аби отримати витяг з ЄДР офлайн, необхідно йти у ЦНАП, сплачувати адміністративний збір та чекати 24 години. У Дії ж документ можна отримати:

повністю онлайн, без візитів до державних установ;

за 90 гривень замість 120 у ЦНАПі;

у ЦНАПі; з оплатою банківською карткою прямо на порталі.

До слова, долучитися до бета-тестування колишні та діючі ФОПи з електронним підписом можуть за посиланням.

Нагадаємо, що за жовтень – листопад поточного року, у період масованих ракетних атак росіян та блекаутів, українці зареєстрували понад 33 тисячі нових ФОПів. При цьому, пік реєстрацій припав на перший день листопада, а найбільше нових фізичних осіб-підприємців з'явилось у столиці.

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