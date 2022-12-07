Найбільша кількість ФОПів за цей час зареєструвалась у перший день листопада – 1 300, а ось пік реєстрації юросіб припав на 19 жовтня і склав 176 підприємств. Про це свідчать дані дослідження YouControl Market.

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У порівнянні з періодом жовтня – листопада 2021 року, приріст нових юридичних осіб та ФОПів цьогоріч значно знизився. Так, торік за цей час було зареєстровано близько 9 тисяч компаній, що на 40% більше від нинішнього показника. Тим часом ФОПів у ці два місяці минулого року з'явилось на 26% більше, ніж цьогоріч – 44,5 тисячі.

Динаміка реєстрації нових ФОПів та юросіб у період блекаутів / Інфографіка YouControl

До слова, найактивніше українці реєстрували бізнес у цей період у столиці. У Києві з 1 жовтня до 30 листопада було відкрито майже 2 тисячі юросіб та 5 тисяч ФОПів, – це 35 та 15% від загальних показників відповідно.

Крім того, до трійки лідерів за кількістю реєстрацій як фізосіб-підприємців, так і юридичних осіб, потрапили також Львівська та Дніпропетровська області.



Кількість зареєстрованих бізнесів у регіонах / Інфографіка YouControl

Які галузі діяльності обирали

У період жовтня – листопада найчастіше новостворені підприємства і ФОПи традиційно обирали оптову та роздрібну торгівлю – 27 та 36% відповідно. Крім того, відбувся приріст компаній у галузі IT – 5% юросіб та майже 20% від загальної кількості ФОПів. Також фізосіб-підприємців побільшало у таких галузях:

професійна, наукова та технічна діяльність – понад 10%;

логістика – майже 8%;

організація харчування – 6%.

Тим часом юрособи реєстрували також для діяльності у сферах:

переробної промисловості – майже 7%;

адміністративного та допоміжного обслуговування – 5,7%;

логістики, зокрема поштової та кур'єрської діяльності – 5,5%.

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