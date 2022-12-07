Наибольшее количество ФЛП за это время зарегистрировалось в первый день ноября – 1 300, а вот пик регистрации юрлиц пришелся на 19 октября и составил 176 предприятий. Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl Market.

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По сравнению с периодом октября – ноября 2021 года, прирост новых юридических лиц и ФЛП в этом году значительно снизился. Так, в прошлом году за это время было зарегистрировано около 9 тысяч компаний, что на 40% больше нынешнего показателя. Между тем ФЛП в эти два месяца прошлого года появилось на 26% больше, чем в этом году – 44,5 тысячи.

Динамика регистрации новых ФЛП и юрлиц в период блэкаутов / Инфографика YouControl

К слову, наиболее активно украинцы регистрировали бизнес в этот период в столице. В Киеве с 1 октября по 30 ноября было открыто почти 2 тысячи юрлиц и 5 тысяч ФЛП, – это 35 и 15% от общих показателей соответственно.

Кроме того, в тройку лидеров по количеству регистраций как физлиц-предпринимателей, так и юридических лиц попали также Львовская и Днепропетровская области.



Количество зарегистрированных бизнесов в регионах / Инфографика YouControl

Какие сферы деятельности выбирали

В период октября – ноября чаще всего новые предприятия и ФЛП традиционно выбирали оптовую и розничную торговлю – 27 и 36% соответственно. Кроме того, произошел прирост компаний в области IT – 5% юрлиц и почти 20% от общего количества ФЛП. Также физлиц-предпринимателей увеличилось в следующих отраслях:

профессиональная, научная и техническая деятельность – более 10%;

логистика – почти 8%;

организация питания – 6%.

Тем временем юрлица регистрировали также для деятельности в сферах:

перерабатывающей промышленности – около 7%;

административного и вспомогательного обслуживания – 5,7%;

логистики, в том числе почтовой и курьерской деятельности – 5,5%.

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