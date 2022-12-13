Більше не треба йти до органів соцзахисту, щоб отримати державні послуги для переселенців. Достатньо буде просто зайти в додаток Дія.

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Які послухи з'являться в Дії для ВПО

Зміна місця реєстрації

Якщо ви переїхали в інше місто чи змінили адресу, повідомте про це державу за кілька кліків у Дії. Проте для того, щоб змінити місце реєстрації, потрібно перебувати за новою адресою фізично та підтвердити геолокацію.

Скасування статусу ВПО

Це послуга для вимушено переселених українців, які повернулися додому.

Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували держпослуги швидко та якісно,

– повідомили в Дії.

Зверніть увагу. Послуги доступні для українців, які мають довідку ВПО в Дії.

Коли запрацюють зміни в додатку

Нові послуги для ВПО в Дії з'являться вже у вівторок 13 грудня. Якщо ввечері чи наступного дня ви побачите, що цих функцій досі немає, спробуйте оновити додаток.