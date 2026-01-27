В Австралії знайшли величезну колекцію слідів динозаврів, деякі з яких більші за людину

На віддаленому узбережжі Західної Австралії науковці досліджують унікальний комплекс слідів динозаврів, який уже називають найбільшим і найрізноманітнішим у світі. Ці відбитки, що збереглися в прибережних породах, відкривають нове уявлення про життя тварин крейдяного періоду та роль Австралії у доісторичній історії планети.

Які динозаври залишили найбільші сліди на планеті?

Відкриття зробили на півострів Дампір, де в пісковику формації Broome Sandstone збереглися сліди віком приблизно 130 мільйонів років. Дослідження тривали з 2011 по 2016 роки і охопили близько 25 кілометрів берегової лінії. За цей час учені провели понад 400 годин польових робіт і виявили 48 окремих ділянок зі слідами динозаврів, пише Indian Defence Review.

Дивіться також Палеонтологи знайшли новий вид динозавра, остання їжа якого все ще була в його роті

Ці відбитки сформувалися в умовах дельтових рівнин і заплав, які періодично затоплювалися. Саме під час таких повеней м’які осадові породи фіксували сліди тварин, а згодом вони тверднули й зберігалися, таким чином "доживши" аж до наших днів. Сьогодні ці ділянки виходять на поверхню у вигляді міжприпливних рифів.

Загалом дослідники ідентифікували щонайменше 150 чітких слідів, які відносять до 21 морфотипу. Серед них є сліди хижих тероподів, масивних завроподів, рослиноїдних орнітоподів і броньованих тиреофорів. Особливу увагу привертають відбитки завроподів довжиною до 1,75 метра – за розмірами вони справді здатні "поглинути" дорослу людину за один крок.



Слід динозавра Megalosauropus broomensis Colbert або Merriless / Фото Damian Kelly/University of Queensland/EPA

Окреме значення має те, що тут уперше в Австралії зафіксували достовірні сліди стегозаврів. До цього про їхню присутність на континенті свідчили лише непрямі дані. Також описано кілька нових іхнотаксонів, тобто форм слідів, які не мають прямих відповідників серед знайдених кісткових решток.

Комплекс слідів показує, що в ранньому крейдовому періоді в Австралії зберігалася висока різноманітність динозаврів, зокрема ліній, які в північних регіонах планети вже зникали. Порівняння з подібними формаціями Південної Америки та Африки свідчить про більш повільні процеси вимирання в Гондвані, на відміну від Лавразії.

Загрози та порятунок

Не менш важливою є культурна сторона відкриття. Місцеві аборигенні громади знали про ці сліди задовго до приходу вчених і включали їх у свої пісенні маршрути та міфологію. Саме завдяки наполяганню традиційних хранителів території вдалося зупинити масштабний промисловий проєкт і надати цій зоні національний охоронний статус.

Сьогодні ця ділянка узбережжя вважається ключовим джерелом інформації про динозаврів Австралії раннього крейдяного періоду. Водночас перед науковцями й місцевими громадами стоїть складне завдання – зберегти унікальні сліди від руйнування природними процесами та неконтрольованого туризму.