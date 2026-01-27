Какие динозавры оставили самые большие следы на планете?

Открытие сделали на полуострове Дампир, где в песчанике формации Broome Sandstone сохранились следы возрастом примерно 130 миллионов лет. Исследования продолжались с 2011 по 2016 годы и охватили около 25 километров береговой линии. За это время ученые провели более 400 часов полевых работ и обнаружили 48 отдельных участков со следами динозавров, пишет Indian Defence Review.

Эти отпечатки сформировались в условиях дельтовых равнин и пойм, которые периодически затапливались. Именно во время таких наводнений мягкие осадочные породы фиксировали следы животных, а впоследствии они затвердели и сохранялись, таким образом "дожив" вплоть до наших дней. Сегодня эти участки выходят на поверхность в виде межприливных рифов.

В общем исследователи идентифицировали не менее 150 четких следов, которые относят к 21 морфотипу. Среди них есть следы хищных тероподов, массивных завроподов, растительноядных орнитоподов и бронированных тиреофоров. Особое внимание привлекают отпечатки завроподов длиной до 1,75 метра – по размерам они действительно способны "поглотить" взрослого человека за один шаг.



След динозавра Megalosauropus broomensis Colbert или Merriless / Фото Damian Kelly/University of Queensland/EPA

Отдельное значение имеет то, что здесь впервые в Австралии зафиксировали достоверные следы стегозавров. До этого об их присутствии на континенте свидетельствовали лишь косвенные данные. Также описано несколько новых ихнотаксонов, то есть форм следов, которые не имеют прямых соответствий среди найденных костных остатков.

Комплекс следов показывает, что в раннем меловом периоде в Австралии сохранялось высокое разнообразие динозавров, в частности линий, которые в северных регионах планеты уже исчезали. Сравнение с подобными формациями Южной Америки и Африки свидетельствует о более медленных процессах вымирания в Гондване, в отличие от Лавразии.

Угрозы и спасение

Не менее важна культурная сторона открытия. Местные аборигенные общины знали об этих следах задолго до прихода ученых и включали их в свои песенные маршруты и мифологию. Именно благодаря настоянию традиционных хранителей территории удалось остановить масштабный промышленный проект и предоставить этой зоне национальный охранный статус.

Сегодня этот участок побережья считается ключевым источником информации о динозаврах Австралии раннего мелового периода. В то же время перед учеными и местными общинами стоит сложная задача – сохранить уникальные следы от разрушения природными процессами и неконтролируемого туризма.