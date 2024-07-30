Тиранозаври могли бути значно більшими, ніж ми весь час вважали

Згідно з новим дослідженням, наймасивніші Tyrannosaurus rex могли бути на 70% більшими, ніж свідчать усі знайдені людством скам'янілості. Найважчі екземпляри, як припускають, важили б до 15 000 кілограмів.

Справжні гіганти

Не можна заперечувати, що Тиранозавр рекс був одним із найбільших і найстрашніших динозаврів, які коли-небудь ходили по планеті. Ми маємо трохи викопних свідчень про них, які дозволяють зробити певні висновки. Але вченим також було цікаво, наскільки великими вони могли виростати, тож у новому дослідженні, яке вже пройшло експертну оцінку, вони спробували відповісти на це питання.

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Наразі найважчим знайденим тиранозавром є екземпляр на прізвисько Скотті, який за життя важив 8 870 кілограмів. Але палеонтологи з Канадського музею природи в Оттаві підрахували, що найбільші T. rex могли важити 15 000 кілограмів, що робить його важчим за середній американський шкільний автобус, вага якого становить близько 11 000 кілограмів.

Згідно з новим дослідженням, найбільший тиранозавр "був би приблизно на 70% більшим" за Скотті, каже співавтор дослідження Джордан Маллон, науковець і керівник відділу палеобіології Канадського музею природи.

Щоб дійти такого вагомого висновку, дослідники спочатку вивчили скам'янілості, які свідчать про те, що на Землі колись жило приблизно 2,5 мільярда тиранозаврів . Однак, лише мізерна частина з них — всього 32 дорослі скам'янілості — була знайдена людьми, що дало вченим обмежену кількість інформації.

. Однак, лише мізерна частина з них — всього 32 дорослі скам'янілості — була знайдена людьми, що дало вченим обмежену кількість інформації. Вони також проаналізували чисельність популяції та середню тривалість життя, щоб створити модель найбільшого можливого T. rex.

Нарешті, вчені розглянули варіації розмірів тіла на основі статевого диморфізму – різниці в розмірах між статями тварин у межах одного виду.

У підсумку ми побудували дві моделі – одну з нульовим диморфізмом, а іншу – з сильним диморфізмом. Якби T. rex був диморфним, за нашими оцінками, він важив би до 24 000 кілограмів, але ми відкинули цю модель, тому що якби це було правдою, ми б уже знайшли ще більших особин,

– каже Маллон.

Використовуючи ці дані, вчені змогли змоделювати криву росту тиранозавра протягом усього його життя й оцінити, наскільки великою могла вирости доросла особина.



Ілюстрація художника показує, наскільки великим міг бути T. rex, порівняно зі Скотті / Фото Witton

Разом із тим автор застерігає, що поки не буде знайдений тиранозавр, який буде порівнянний за розміром з тим, що був у моделі, висновки моделі є суто теоретичними й не можуть сприйматися як доведений факт. "Це просто уявний експеримент, за яким стоять деякі цифри. Це те, про що цікаво думати", – зазначив учений.