Перший відомий у світі: поблизу Галілейського моря знайшли стародавній будинок для літніх людей

Археологи виявили в Ізраїлі споруду, якій майже 1600 років і яка, ймовірно, була першим організованим закладом для догляду за людьми похилого віку. Відкриття зробили біля Галілейського моря в національному парку Гіппос. Ключовою знахідкою стала мозаїка з грецьким написом, що вказує на особливе призначення будівлі у візантійський період.

Про що розповідає знахідка?

Центральним елементом відкриття стала прикрашена мозаїчна підлога з грецьким написом "Мир літнім людям". Дослідники датують її кінцем четвертого або початком п'ятого століття нашої ери. Напис розміщений у помітному місці житлового кварталу стародавнього міста Гіппос, що свідчить про громадську функцію будівлі, пов'язану з опікою над людьми похилого віку, пише 24 Канал з посиланням на Arkeonews.

За словами археологів, цей напис став першим матеріальним доказом існування організованого закладу, призначеного для догляду за літніми людьми. Хоча історичні тексти п'ятого та шостого століть згадують такі заклади, жодних археологічних підтверджень досі не знаходили. Це робить відкриття в Гіппосі проривом у вивченні стародавніх соціальних інституцій.



Територія, на якій зробили відкриття / Фото Майкла Айзенберга

Доктор Майкл Айзенберг із Інституту археології імені Цінмана при Хайфському університеті, який керував розкопками, підкреслив широке значення знахідки. Він пояснив, що вона демонструє, як турбота про літніх людей була вбудована в суспільство задовго до появи сучасних систем соціального забезпечення. Дослідник зазначив, що це відкриття доводить – піклування про старших членів суспільства ще 1600 років тому було усталеною соціальною цінністю.

До дослідницької групи також увійшли доктор Арлета Ковалевська та професор Грегор Штааб із Кельнського університету. Їхнє дослідження, опубліковане в академічному журналі Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, стверджує, що формулювання напису та його розташування чітко вказують на наявність офіційного будинку для літніх людей. Напис безпосередньо звертається до старих людей як групи, що є рідкісним і прямим посиланням в археологічному контексті.



Мозаїка на підлозі, яку археологи називають "медальйоном" / Фото Майкла Айзенберга

Гіппос, також відомий як Сусіта, був значним візантійським християнським містом з видом на Галілейське море. Він служив єпископським центром і мав вражаючу громадську архітектуру, включаючи церкви, базиліку, храм, театр та широкі вулиці з колонадами. Нововиявлений заклад для літніх людей розташовувався біля перехрестя двох головних доріг, що підкреслює його інтеграцію в повсякденне міське життя.

Розкопки протягом сезонів 2023 та 2024 років дозволили дослідникам повністю розкрити й проаналізувати мозаїку та її іконографію. Команда дійшла висновку, що цей мозаїчний медальйон, імовірно, розміщували біля входу в будівлю, позначаючи як духовне благословення, так і вітальне послання для її мешканців.



Мозаїка на підлозі / Фото Майкла Айзенберга

Науковці вважають, що заклад відображає ранні християнські цінності, які заохочували громадську відповідальність та опіку поза традиційними сімейними структурами. На думку дослідників, цей розвиток може бути пов'язаний із ширшими соціальними змінами пізньої античності, включаючи чернече життя та нові форми громадського проживання, які просувала християнська церква.

Медальйон також може представляти один із найперших матеріальних прикладів на Святій Землі того, як христи­янська спільнота брала на себе соціальні обов'язки, якими раніше опікувалися виключно родинні мережі, пише The Times of Israel. Дослідники розглядають це як ключовий момент в еволюції організованої соціальної опіки.

Це вражаюче відкриття не лише поглиблює розуміння візантійського суспільства, але й висвітлює давню історію співчуття та інституційного догляду за людьми похилого віку.