Про що розповідає ця знахідка?

Коли археологи почали дослідження території колишнього жіночого монастиря в Херфорді, вони розраховували знайти звичайні речі – уламки кераміки, побутові предмети, інструменти. Натомість у них з'явився артефакт, який миттєво привернув увагу науковців з усього світу. Скляний предмет фалічної форми, виготовлений із зеленуватого скла, отримав неофіційну назву "скляний фалос із Херфорда", пише 24 Канал з посиланням на Arkeonews.

Попри те, що форма предмета може здаватися провокативною, дослідники закликають не поспішати з висновками. Більшість експертів схиляються до думки, що цей артефакт був церемоніальним посудом для пиття або своєрідною новинкою – предметом, який використовували для розваг під час святкувань у елітних колах. Такі речі не були рідкістю в Європі раннього Нового часу, коли сатира, жарти та театральні жести становили частину аристократичної культури.

Важливо розуміти контекст знахідки. Жіночі монастирі того періоду часто функціонували не як суворі обителі ізоляції, а радше як напівкуртуазні резиденції для дочок знатних родин. Там панувала атмосфера освіти, музики, інтелектуальних бесід та церемоніальних зібрань. Тож цей скляний виріб вписується у ширший культурний ландшафт, де символізм, гумор та ритуалізовані виступи відігравали важливу роль у повсякденному житті.



Скляний фалос із Херфорда / Фото Jonas Güttler

Замість скандалу чи звинувачень, вчені бачать у цьому артефакті нагадування про те, що минуле часто було більш грайливим, іронічним та соціально виразним, ніж заведено вважати. Знахідка показує, що навіть за стінами релігійної установи ренесансне суспільство могло приймати іронію, дотепність та візуальну провокацію, не розглядаючи їх як моральні порушення.

Цікавим моментом є той факт, що вигрібна яма, у якій знайшли артефакт, знаходилася безпосередньо поруч із покоями абатиси, пише Spiegel. Чи має це якесь значення для розуміння ролі предмета в житті мешканок монастиря, наразі сказати важко.

Де знахідка перебуває сьогодні?

Сьогодні цей артефакт можна побачити у постійній експозиції Музею археології та культури LWL у німецькому місті Херне. Він продовжує дивувати й захоплювати відвідувачів, які намагаються розгадати його справжнє призначення.

Зрештою, справжня роль цього предмета може ніколи й не стати відомою. Але саме ця невизначеність робить його таким цікавим – він змушує нас переосмислити наративи про минуле, нагадуючи, що історія багатогранна, іронічна та часто приголомшливо непередбачувана.