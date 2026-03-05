Від модульного смартфона до телефона запальнички: найдивніші новинки MWC 2026

Виставка Mobile World Congress у Барселоні традиційно стає місцем, де виробники показують не лише флагманські смартфони, а й експериментальні ґаджети. На MWC 2026 можна було побачити чимало незвичних пристроїв: від ультратонких модульних телефонів до смартфонів із функціями виживання та нових підходів до штучного інтелекту прямо в телефоні.

Ми любимо незвичні пристрої та неординарні рішення і на таких виставках, як MWC зустріти незвичні смартфони не рідкість. 24 Канал відібрав кілька девайсів виробники яких реалізували свої найбільш сміливі ідеї.

Ультратонкий модульний смартфон Tecno

Компанія Tecno приїхала на виставку з новими моделями Camon і POVA 8, але найбільше уваги привернув експериментальний смартфон. Його товщина становить лише 4,9 мм, що робить пристрій одним із найтонших серед тих, що демонструвалися на виставці.

Але головна особливість – модульна конструкція. До задньої панелі смартфона за допомогою магнітного з'єднання кріпляться додаткові модулі, які розширюють можливості пристрою.

Серед показаних аксесуарів – великий телеоб'єктив із 20-кратним оптичним зумом, додатковий акумулятор, зовнішній мікрофон та навіть модуль рації.

Фото модульного смартфона Tecno

Фото PocketIn

Такий підхід нагадує старий експеримент Google – Project Ara, в рамках якого також планували створити модульні смартфони, але зрештою ця ідея опинилася на кладовищі скасованих проєктів Google.

Компактний планшет Huawei MatePad

Mini Huawei на MWC традиційно має великий стенд, і цього року компанія привезла кілька нових пристроїв. Серед них виділився планшет MatePad Mini.

Пристрій отримав 8,8-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Розміри корпусу становлять 198,59x127,27x5,1 мм, що робить його компактним і дуже тонким. Планшет має матове покриття дисплея, металеву рамку та акумулятор на 6400 мА-год із підтримкою швидкої зарядки 66 Вт.

З повним набором характеристик ґаджета можна ознайомитися на сторінці пристрою на порталі GSMArena.

Фото Huawei MatePad

Фото PocketIn

Працює він на HarmonyOS замість Android. Формат такого пристрою може бути зручним для подорожей – наприклад, для перегляду відео в літаку без потреби брати з собою ноутбук.

Захищений смартфон Oukitel із функцією запальнички

Компанія Oukitel, відома своїми захищеними телефонами, показала одну з найбільш незвичних новинок виставки – смартфон WP63.

Пристрій оснащений акумулятором на 20 000 мА-год, який може заряджати інші ґаджети. Але головна особливість – вбудований електричний запальник. Він працює за принципом автомобільної запальнички та може використовуватися для розпалювання вогню під час кемпінгу, пояснює AndroidAuthority.

Фото Oukitel WP63

Фото PCMag Eric Zeman

Крім того, смартфон має потужний кемпінговий ліхтар і гучний аварійний динамік. Фактично він задуманий як інструмент для виживання в польових умовах.

AGI – штучний інтелект, який керує смартфоном

Окрему увагу на виставці привернула нова розробка компанії AGI Inc. Вона працює над системою штучного інтелекту, яка зможе виконувати завдання на смартфоні замість користувача. На MWC компанія оголосила про співпрацю з Qualcomm.

Завдяки цьому AI-моделі зможуть працювати безпосередньо на смартфонах із процесорами Snapdragon, не використовуючи хмару. Такий підхід означає швидшу роботу і більшу приватність. Наприклад, користувач може попросити телефон знайти подарунок, порівняти ціни на різних сайтах і оформити покупку.

Точні терміни запуску поки не називаються, але компанія вже працює над впровадженням технології.

Honor Robot Phone

Honor продемонструвала кілька новинок, включно зі складним Magic V6 та планшетом MagicPad 4. Проте найбільш незвичним пристроєм став Robot Phone. На задній панелі смартфона встановлено камеру на тривісному тримачі. Така система стабілізації допомагає знімати плавні відео навіть під час руху.

Крім того, камера може відстежувати користувача й автоматично тримати його в кадрі під час зйомки або відеодзвінків. У смартфоні також є розважальні функції – він може реагувати на оточення, кивати та навіть "танцювати" під музику. Honor планує випустити пристрій у продаж у другій половині 2026 року.

Honor Robot Phone – дивіться відео:

Vivo X300 Ultra з професійним відеокомплектом

Vivo продемонструвала на виставці майбутній флагман X300 Ultra, але зробила це незвичним способом – у складі спеціального відеонабору. Смартфон отримає головний сенсор Sony LYT-901 на 200 Мп.

Також заявлено підтримку запису відео 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду у форматах 10-bit Log та Dolby Vision на всіх камерах. Разом із телефоном показали професійний комплект аксесуарів: спеціальний тримач, вентилятор охолодження, LED-підсвітку та інші елементи, які перетворюють смартфон на невелику відеокамеру, розповідає Vivo на сайті смартфона.

Фото Vivo X300 Ultra

Фото Mashable

Повні характеристики пристрою поки не розкриті, але глобальний реліз очікується пізніше цього року.

TCL показала новий тип дисплея NXTPAPER AMOLED

Компанія TCL привезла на виставку концепт смартфона з новим типом екрана – NXTPAPER AMOLED. Технологія NXTPAPER відома тим, що імітує паперову поверхню дисплея та зменшує навантаження на очі завдяки зниженню синього світла. Проте раніше такі екрани поступалися AMOLED за якістю зображення.



Note A1 NXTPAPER / Фото engadget

Новий підхід поєднує обидві технології: яскраві кольори та високу яскравість AMOLED із комфортом для очей і антибліковим ефектом NXTPAPER, пояснює engadget.

Поки що TCL показала лише концепт, але компанія вже працює над комерційним пристроєм із таким дисплеєм.