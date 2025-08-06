Нещодавно NASA анонсувала унікальну астрономічну подію, яка відбудеться у 2186 році. Це буде найдовше повне сонячне затемнення за останні 12000 років. Воно занурить частину планети у темряву на понад сім хвилин, встановивши новий історичний рекорд. Це явище перевершить усі відомі затемнення, що траплялися за всю історію спостережень.

За прогнозами експертів NASA, 16 липня 2186 року відбудеться найдовше повне сонячне затемнення, яке коли-небудь передбачали в історії людства. Його тривалість сягне 7 хвилин і 29 секунд. Востаннє подібне за масштабом явище відбувалося близько 12 тисяч років тому, розповідає 24 Канал.

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Підчас повного сонячного затемнення Місяць проходить точно між Землею та Сонцем, повністю закриваючи сонячний диск і спричиняючи тимчасову темряву вдень.

Хоча такі події трапляються приблизно кожні 18 місяців у різних куточках планети, побачити настільки тривале затемнення – виняткова рідкість. Для порівняння, найкоротше відоме затемнення, що сталося у 919 році, тривало лише 9 секунд.

Як відбуватиметься найдовше за 12 тисяч років сонячне затемнення?

Траєкторія рекордної події 2186 року почнеться над Тихим океаном, пройде через Панаму та увійде на територію Південної Америки. Максимальну фазу затемнення зможуть спостерігати мешканці Колумбії, Венесуели та Гаяни. Зокрема, у Колумбії тінь накриє регіони Чоко, Антіокія, Болівар та місто Буенавентура.

Яку наукову цінність має таке тривале затемнення?

У коментарі 24 Каналу популяризатор науки і автор Universe Space Tech Микита Литвинов розповів, що у минулому сонячні затемнення дозволили астрономам зробити низку знакових відкриттів – від виявлення гелію до підтвердження Загальної теорії відносності Ейнштейна.

Звичайно, з того часу їхня наукова значущість знизилася. Проте, затемнення, як і раніше, становлять інтерес для науковців, тому що дають можливість спостерігати сонячну корону, яку дуже складно побачити за звичайних обставин.

Хоча до цієї історичної події ще далеко, астрономи відзначають і ближчі явища.

21 вересня 2025 року затемнення буде видно в Новій Зеландії та частині Антарктиди.

12 серпня 2026 року – у Гренландії, Ісландії та Іспанії.

Також на Колумбію чекає низка затемнень у 2029, 2031, 2034 роках, а у 2038 році – кільцеподібне затемнення, яке створює ефект "вогняного кільця".

Загалом лише до 2030 року відбудеться понад десять сонячних затемнень різних типів, включаючи найдовше повне затемнення століття 2 серпня 2027 року. Повний календар сонячних затемнень до 2030 року можна переглянути на нашому сайті.