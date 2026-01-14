13 найгірших смартфонів в історії: найгучніші провали від BlackBerry до iPhone

Ринок смартфонів сьогодні виглядає зрілим і передбачуваним, але шлях до цього був далеким від ідеалу. Навіть великі компанії з багаторічним досвідом неодноразово випускали пристрої, які ставали прикладами технічних, дизайнерських або стратегічних прорахунків і надовго запам’ятовувалися користувачам.

Чому навіть відомі бренди провалювалися?

Оглядачі видання BGR проаналізували історію мобільної індустрії та склали список із тринадцяти смартфонів, які вважають найбільш невдалими за весь час існування ринку. У добірці опинилися як відверто застарілі моделі, так і відносно нові пристрої, що не змогли виправдати очікування покупців, повідомляє 24 Канал.

Одним із найгучніших прикладів став Samsung Galaxy Note 7, представлений у 2016 році. Флагманська модель запам’яталася масовими займаннями акумуляторів, що призвело до глобального відкликання пристроїв та заборони їхнього використання на борту літаків. Цей інцидент обійшовся компанії у величезні фінансові втрати й серйозно вдарив по довірі до бренду.



Samsung Galaxy Note 7 / Фото The Verge

Ще раніше, у 2008 році, BlackBerry випустила модель Storm, яка мала стати відповіддю на iPhone. Однак повільна сенсорна клавіатура, численні програмні помилки та відсутність Wi-Fi зробили смартфон неконкурентним. Для BlackBerry це стало символом нездатності швидко адаптуватися до нової епохи сенсорних екранів.



Blackberry Storm 2 (ліворуч) та BlackBerry Storm 1 (праворуч) / Фото Jon Rettinger

Схожа доля спіткала Nokia Lumia 900 у 2012 році. Пристрій вирізнявся якісною збіркою та привабливим дизайном, але був прив’язаний до екосистеми Windows Phone. Брак популярних застосунків і поступова відмова Microsoft від розвитку платформи зробили покупку цього смартфона практично безглуздою.



Nokia Lumia 900 / Фото Nokia/CNET

У 2019 році Samsung знову опинилася в центрі критики через перший Galaxy Fold. Інноваційний форм-фактор зі складаним екраном виявився сирим: дисплеї ламалися вже після зняття захисної плівки, а шарнір пропускав пил і бруд. Пристрій продемонстрував, що технологія ще не була готова до масового ринку.

Amazon Fire Phone, випущений у 2014 році, також не знайшов свого покупця. Компанія зробила ставку на власні сервіси та експериментальний тривимірний інтерфейс, але висока ціна, відсутність сервісів Google і прив’язка до одного оператора відштовхнули користувачів.

До списку також потрапили HTC Evo 3D із сумнівним 3D-екраном, RED Hydrogen One з так званим голографічним дисплеєм і ціною 1300 доларів, Kyocera Echo з подвійним екраном, який Android того часу не підтримував належним чином, а також Palm Phone – мініатюрний смартфон із надто слабким акумулятором.

Серед відносно нових пристроїв виділяють Solana Saga 2023 року, орієнтований на Web3 і блокчейн. Для більшості користувачів ці функції виявилися непотрібними, а сам смартфон не запропонував апаратних переваг за свою ціну.



Solana Saga / Фото Decrypt

Окремо згадується iPhone 6, який увійшов в історію через скандал Bendgate (випадок 2014 року навколо смартфонів Apple iPhone 6 та 6 Plus, коли користувачі та ЗМІ виявили, що їхні тонкі алюмінієві корпуси легко гнулися під тиском, що призводило до пошкодження екрана), та iPhone 16e, розкритикований за застарілий дизайн і слабкі камери при високій вартості.

Завершує перелік Escobar Fold – фактично шахрайський проєкт, у межах якого покупцям надсилали порожні коробки або сторонні предмети замість обіцяних складаних смартфонів. Шахрая, котрий встиг надіслати кілька таких пристроїв відомим блогерам, щоб надурити інших, швидко спіймали. Як пише Міністерство юстиції США, справа досі триває, а до вироку ще далеко.