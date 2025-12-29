Користувачі назвали свою улюблену оболонку серед Android-смартфонів

Власники Android-смартфонів визначили найкращу оболонку серед усіх доступних варіантів. Переможець отримав найбільшу кількість голосів і відірвався від конкурентів на помітну кількість балів. Це опитування від профільного видання галузі показало неочікувані результати щодо популярності різних інтерфейсів.

Які оболонки увійшли до рейтингу найкращих?

Не секрет, що кожен виробник намагається подати свій продукт у якомога кращому світлі. Саме тому ми на кожній презентації брендів чуємо, що їхні смартфони та оболонки операційної системи є найкращими, найінноваційнішими, найпродуктивнішими тощо. Але часто заяви компаній розходяться з реальними тестами і враженнями їхніх клієнтів. Тому немає нічого більш чесного та вартого уваги, ніж відгуки самих користувачів. Видання GSMArena провело масштабне опитування серед простих людей, щоб визначити найкращу Android-оболонку на ринку, пише 24 Канал.

Дивіться також П'ять корисних функцій Android, які спрощують повсякденне використання смартфона

Переможцем стала One UI від Samsung, яка зібрала 41% усіх голосів. Це рішення випередило решту варіантів зі значним відривом і підтвердило свою популярність серед власників смартфонів.

Друге місце посів "чистий" Android, який використовується в лінійці Google Pixel. Цей інтерфейс отримав підтримку 20% учасників опитування. Користувачі цінують його за мінімалістичний дизайн, відсутність зайвих елементів та зрозумілу структуру меню.

Несподіванкою стало третє місце, яке зайняли кастомні прошивки з результатом 7,2%. Такі рішення, як LineageOS, лишаються актуальними для власників старих пристроїв, які більше не отримують офіційних оновлень від виробників. Кастомні прошивки дозволяють встановлювати новіші версії операційної системи та отримувати важливі патчі безпеки.

NothingOS, попри всі свої дизайнерські фішки, розташувалася лише на четвертій позиції з показником 6,9%. Ця оболонка для смартфонів Nothing Phone та CMF Phone привернула увагу унікальним мінімалістичним дизайном та характерним точковим оформленням інтерфейсу, що допомогло їй сформувати власну аудиторію прихильників.

П'яте місце зайняла ColorOS від Oppo, набравши 5,8% голосів.

За нею йдуть HyperOS для пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco з результатом 3,5%, а також Hello UI для смартфонів Motorola з 2,1% підтримки.

Найменший інтерес учасників опитування викликали MagicOS від Honor, Xperia UI від Sony та Funtouch OS від vivo, які посіли останні місця рейтингу.



Результати опитування про найкращу оболонку Android / Фото GSMArena

Наскільки важливою є оболонка для користувачів?

Журналісти GSMArena також провели додаткове голосування, щоб визначити, наскільки важливою є оболонка під час вибору смартфона.

Майже 43% опитаних вважають інтерфейс важливим фактором, але не вирішальним.

Водночас близько 40% користувачів зізналися, що обирають пристрій саме через улюблену оболонку.

Лише 6% респондентів заявили, що інтерфейс майже не впливає на їхнє рішення про покупку.



Результати опитування про роль оболонки у виборі смартфона / Фото GSMArena