Користувачі інтернету назвали найкрасивіші автомобілі, які сьогодні продаються

Зовнішній вигляд – питання дуже суб'єктивне, адже одна й та сама річ може бути привабливою для одних людей, але в той самий час видаватися некрасивою іншим. Однак це не заважає автолюбителям шукати золоту середину. Західне автомобільне видання провело опитування серед своїх читачів, запитавши їх про найкрасивіший, на їхню думку, автомобіль із тих, що зараз продаються. Що вони відповіли – далі.

"Гарний дизайн — це ризик, і коли ви поєднуєте готовність до ризику з дещицею смаку, саме це відрізняє красиві автомобілі від решти транспортних засобів на дорозі", – пише видання.

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Топ найкращих

Варто зазначити, що це не рейтинг у прямому сенсі цього слова. Автомобілі не розташовані по конкретних місцях за кількістю голосів.

Lexus LC 500. Автомобіль класу Gran Turismo, що випускається з березня 2017 року компанією Lexus, підрозділом компанії Toyota.



Lexus LC 500 / Фото Lexus

Mazda Miata. Автомобілі Miata мають дійсно свій особливий стиль, який заслуговує бути в цьому рейтингу. Різні покоління випускаються з 1989 року.



Mazda Miata / Фото Mazda

Ferrari Roma. Транспортний засіб було представлено 13 листопада 2019 року. Перший надійшов у продаж влітку 2020 року. Модель названа на честь Риму.



Ferrari Roma / Фото Ferrari

Hyundai Ioniq 5. Електричний компактний кросовер-позашляховик дебютував 23 лютого 2021 року в Європі. Автомобіль зібраний на модульній платформі E-GMP (Electric-Global Modular Platform). В базовій комплектації запропонований електромотор на задній осі, але за доплату тягою будуть забезпечуватися всі колеса. Представлені чотири версії з різними батареями, двигунами та запасом ходу.



Hyundai Ioniq 5 / Фото Hyundai

Alfa Romeo Giulia. Важко сказати, чому це опинилося в рейтингу найкрасивіших, але про смаки не сперечаються.



Alfa Romeo Giulia / Фото Alfa Romeo

Volvo S60.



Volvo S60 / Фото Volvo

Audi RS6 Avant. П'ятимісний спортивний автомобіль, який виготовляє німецька компанія Audi на основі серійних моделей з 2002 року. Машина з бензиновим двигуном має великі розміри і вагу.



Audi RS6 Avant / Фото Audi

Jaguar F-Type. Найновіший F-Type дійсно фантастичний. Він завжди таким був, але останнє покоління – особливе. На жаль, компанія знімає цей автомобіль з виробництва, так і не зробивши його масовим.



Jaguar F-Type / Фото Jaguar

Volvo V60.



Volvo V60 / Фото Volvo

Bentley Continental GT. Розкішне купе преміум-класу британського виробника. Continental GT є першим Bentley, який був розроблений під керівництвом Volkswagen. Автомобіль отримав W12-циліндровий двигун від Volkswagen Phaeton, але оснащений турбонаддувом. Повний привід і пневматична підвіска також виробництва Volkswagen.



Bentley Continental GT / Фото Bentley

Lexus GX 550. Яскравий представник сучасних трендів у дизайні. Він має три модифікації й стартує від 64 250 доларів.



Lexus GX 550 / Фото Lexus

Lotus Emira. Спортивне купе, розроблене компанією Lotus Cars. Emira вперше показали на фестивалі швидкості в Гудвуді 6 липня 2021 року. Дизайн автомобіля подібний на Lotus Evija. Кузов виконаний з алюмінієвого сплаву.



Lotus Emira / Фото Lotus

Audi RS7.



Audi RS7 / Фото Audi

Toyota GR86.



Toyota GR86 / Фото Toyota

Porsche Taycan Cross Turismo.



Porsche Taycan Cross Turismo / Фото Porsche

Чесно кажучи, вельми дивно бачити тут деякі екземпляри, які виглядають як більшість середньостатистичних автівок навіть на наших дорогах, не кажучи вже дороги у США, де кількість автомобільних брендів значно вища. Однак, як і було сказано, смаки – це річ суб'єктивна.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.