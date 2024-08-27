"Хороший дизайн — это риск, и когда вы сочетаете готовность к риску с толикой вкуса, именно это отличает красивые автомобили от остальных транспортных средств на дороге", – пишет издание.

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Топ лучших

Стоит отметить, что это не рейтинг в прямом смысле этого слова. Автомобили не расположены по конкретным местам по количеству голосов.

Lexus LC 500. Автомобиль класса Gran Turismo, выпускаемый с марта 2017 года компанией Lexus, подразделением компании Toyota.



Lexus LC 500 / Фото Lexus

Mazda Miata. Автомобили Miata имеют действительно свой особый стиль, который заслуживает быть в этом рейтинге. Различные поколения выпускаются с 1989 года.



Mazda Miata / Фото Mazda

Ferrari Roma. Транспортное средство было представлено 13 ноября 2019 года. Первый поступил в продажу летом 2020 года. Модель названа в честь Рима.



Ferrari Roma / Фото Ferrari

Hyundai Ioniq 5. Электрический компактный кроссовер-внедорожник дебютировал 23 февраля 2021 года в Европе. Автомобиль собран на модульной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform). В базовой комплектации предложен электромотор на задней оси, но за доплату тягой будут обеспечиваться все колеса. Представлены четыре версии с различными батареями, двигателями и запасом хода.



Hyundai Ioniq 5 / Фото Hyundai

Alfa Romeo Giulia. Трудно сказать, почему это оказалось в рейтинге самых красивых, но о вкусах не спорят.



Alfa Romeo Giulia / Фото Alfa Romeo

Volvo S60.



Volvo S60 / Фото Volvo

Audi RS6 Avant. Пятиместный спортивный автомобиль, который изготавливает немецкая компания Audi на основе серийных моделей с 2002 года. Машина с бензиновым двигателем имеет большие размеры и вес.



Audi RS6 Avant / Фото Audi

Jaguar F-Type. Самый новый F-Type действительно фантастический. Он всегда таким был, но последнее поколение – особенное. К сожалению, компания снимает этот автомобиль с производства, так и не сделав его массовым.



Jaguar F-Type / Фото Jaguar

Volvo V60.



Volvo V60 / Фото Volvo

Bentley Continental GT. Роскошное купе премиум-класса британского производителя. Continental GT является первым Bentley, который был разработан под руководством Volkswagen. Автомобиль получил W12-цилиндровый двигатель от Volkswagen Phaeton, но оснащен турбонаддувом. Полный привод и пневматическая подвеска также производства Volkswagen.



Bentley Continental GT / Фото Bentley

Lexus GX 550. Яркий представитель современных трендов в дизайне. Он имеет три модификации и стартует от 64 250 долларов.



Lexus GX 550 / Фото Lexus

Lotus Emira. Спортивное купе, разработано компанией Lotus Cars. Emira впервые показали на фестивале скорости в Гудвуде 6 июля 2021 года. Дизайн автомобиля похож на Lotus Evija. Кузов выполнен из алюминиевого сплава.



Lotus Emira / Фото Lotus

Audi RS7.



Audi RS7 / Фото Audi

Toyota GR86.



Toyota GR86 / Фото Toyota

Porsche Taycan Cross Turismo.



Porsche Taycan Cross Turismo / Фото Porsche

Честно говоря, весьма странно видеть здесь некоторые экземпляры, которые выглядят как большинство среднестатистических автомобилей даже на наших дорогах, не говоря уже дороги в США, где количество автомобильных брендов значительно выше. Однако, как и было сказано, вкусы – это вещь субъективная.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.