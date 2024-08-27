"Хороший дизайн — это риск, и когда вы сочетаете готовность к риску с толикой вкуса, именно это отличает красивые автомобили от остальных транспортных средств на дороге", – пишет издание.
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Топ лучших
Стоит отметить, что это не рейтинг в прямом смысле этого слова. Автомобили не расположены по конкретным местам по количеству голосов.
- Lexus LC 500. Автомобиль класса Gran Turismo, выпускаемый с марта 2017 года компанией Lexus, подразделением компании Toyota.
Lexus LC 500 / Фото Lexus
- Mazda Miata. Автомобили Miata имеют действительно свой особый стиль, который заслуживает быть в этом рейтинге. Различные поколения выпускаются с 1989 года.
Mazda Miata / Фото Mazda
- Ferrari Roma. Транспортное средство было представлено 13 ноября 2019 года. Первый поступил в продажу летом 2020 года. Модель названа в честь Рима.
Ferrari Roma / Фото Ferrari
- Hyundai Ioniq 5. Электрический компактный кроссовер-внедорожник дебютировал 23 февраля 2021 года в Европе. Автомобиль собран на модульной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform). В базовой комплектации предложен электромотор на задней оси, но за доплату тягой будут обеспечиваться все колеса. Представлены четыре версии с различными батареями, двигателями и запасом хода.
Hyundai Ioniq 5 / Фото Hyundai
- Alfa Romeo Giulia. Трудно сказать, почему это оказалось в рейтинге самых красивых, но о вкусах не спорят.
Alfa Romeo Giulia / Фото Alfa Romeo
- Volvo S60.
Volvo S60 / Фото Volvo
- Audi RS6 Avant. Пятиместный спортивный автомобиль, который изготавливает немецкая компания Audi на основе серийных моделей с 2002 года. Машина с бензиновым двигателем имеет большие размеры и вес.
Audi RS6 Avant / Фото Audi
- Jaguar F-Type. Самый новый F-Type действительно фантастический. Он всегда таким был, но последнее поколение – особенное. К сожалению, компания снимает этот автомобиль с производства, так и не сделав его массовым.
Jaguar F-Type / Фото Jaguar
- Volvo V60.
Volvo V60 / Фото Volvo
- Bentley Continental GT. Роскошное купе премиум-класса британского производителя. Continental GT является первым Bentley, который был разработан под руководством Volkswagen. Автомобиль получил W12-цилиндровый двигатель от Volkswagen Phaeton, но оснащен турбонаддувом. Полный привод и пневматическая подвеска также производства Volkswagen.
Bentley Continental GT / Фото Bentley
- Lexus GX 550. Яркий представитель современных трендов в дизайне. Он имеет три модификации и стартует от 64 250 долларов.
Lexus GX 550 / Фото Lexus
- Lotus Emira. Спортивное купе, разработано компанией Lotus Cars. Emira впервые показали на фестивале скорости в Гудвуде 6 июля 2021 года. Дизайн автомобиля похож на Lotus Evija. Кузов выполнен из алюминиевого сплава.
Lotus Emira / Фото Lotus
- Audi RS7.
Audi RS7 / Фото Audi
- Toyota GR86.
Toyota GR86 / Фото Toyota
- Porsche Taycan Cross Turismo.
Porsche Taycan Cross Turismo / Фото Porsche
Честно говоря, весьма странно видеть здесь некоторые экземпляры, которые выглядят как большинство среднестатистических автомобилей даже на наших дорогах, не говоря уже дороги в США, где количество автомобильных брендов значительно выше. Однако, как и было сказано, вкусы – это вещь субъективная.
В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.